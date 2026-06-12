Pixars Gatto zeigt im ersten Teaser ein Katzenverhör

Pixars Gatto, der nächste Animationsfilm des legendären Studios hinter Toy Story, Die Unglaublichen, Alles steht Kopf und mehr, hat seinen ersten Teaser-Trailer veröffentlicht. Wir bekommen unseren ersten Blick auf unsere Hauptfigur sowie einige andere Katzen, die durch die Straßen und Hintergassen von Venedig streifen werden.

Gatto folgt einer schwarzen Katze namens Nero, die Musik liebt, sie aber nicht wirklich erkunden kann, weil ihn die Einheimischen wegen Aberglaubens gegenüber schwarzen Katzen meiden. Es sieht so aus, als hätte er als streunende Katze ein ziemlich hartes Leben geführt, denn im Teaser sehen wir, wie Nero sich einer großen grauen Katze anschließt, um eine kleine orangefarbene Katze zu entführen und zu fesseln.

Das folgende Verhör dreht sich um Thunfisch, etwa fünf Sekunden lang, bevor die Katzen von einer schwingenden Glühbirne fasziniert werden. Der Clip selbst fühlt sich sehr klassisch von Pixar an, und als Teil davon können wir auch bestätigen, dass Mark Ruffalo den Film als Nero anführen wird. Schau es dir unten selbst an: