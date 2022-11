Pixars Elemental sieht absolut bezaubernd aus

Das nächste Projekt für Pixar steht vor der Tür. Das preisgekrönte Animationsstudio wird in seinem kommenden Werk Elemental, einem vollständigen Spielfilm, der am 16. Juni 2023 in den Kinos debütieren wird, seine Version vorstellen, wie die Elemente alle in Harmonie miteinander existieren.

Und vor diesem Datum haben Disney und Pixar jetzt einen Teaser-Trailer für den Film veröffentlicht, und wie es bei den meisten Produktionen von Pixar der Fall ist, sieht es absolut bezaubernd und voller Farbe und Charme aus.

Die Geschichte wird sich im Wesentlichen um zwei Charaktere drehen, die " harte, schlagfertige und feurige junge Frau " Ember und den " lustigen, kitschigen Typ" namens Wade, wobei letzterer die Ansichten und das Verständnis der ersteren für die Welt, in der sie leben, verändert.

Elemental wird von Pixar-Veteran Peter Sohn (The Good Dinosaur) inszeniert, und Sie können den Teaser-Trailer unten sehen.