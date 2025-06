Pixar kündigt Gatto an, einen brandneuen Film, der 2027 in die Kinos kommt Zwischen Toy Story 5 und Die Unglaublichen 3 erzählt Pixar die Geschichte einer schwarzen Katze in der Mafia...

HQ Pixar steht kurz vor der Veröffentlichung eines neuen Films, Elio, hat aber bereits viele Pläne für die nächsten zwei Jahre in Arbeit. Pixar hat nicht nur einen ersten Blick auf Toy Story 5 geworfen, sondern auch einen brandneuen Film angekündigt, der 2027 in die Kinos kommen soll. Er heißt Gatto und stammt von Luca-Regisseur Enrico Casarosa. Gemäß der ersten Handlung folgt Gatto einer schwarzen Katze namens Nero. "Nero steht in der Schuld eines katzenartigen Mafiabosses und sieht sich gezwungen, eine unerwartete Freundschaft zu schließen, die ihn schließlich zu seinem Ziel führen könnte... " Casarosa, Storyboard-Künstler für Pixar seit Cars im Jahr 2006, gab 2021 mit Luca sein Regiedebüt, und viele hielten ihn für einen der besten Pixar-Filme der Neuzeit. Es ist großartig, ihn wieder als Regisseur zu sehen, und noch besser mit einer neuen Idee, die auch in seinem Heimatland Italien spielt. Wir wissen, dass Toy Story 5 im Jahr 2026 in die Kinos kommt, Coco 2 im Jahr 2029 und Die Unglaublichen 3 ebenfalls in der Zukunft (vielleicht 2028), aber Pixar mischt Fortsetzungen gleichermaßen mit originellen Ideen: Gatto ist ein Beispiel, der einzige Film von 2025, Elio, ein anderes. Und nicht zu vergessen Hoppers, das im März 2026 in die Kinos kommt und heute ebenfalls ein neues Image erhalten hat.