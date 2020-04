Pistol Whip schießt diesen Sommer auf Playstation VR

Superhot und Beat Saber sind zwei der besten und beliebtesten Virtual-Reality-Spiele. Kein Wunder also, dass sich Cloudhead Games bei der Entwicklung von Pistol Whip dazu entschlossen hat, diese beiden Spiele miteinander zu mischen. Das Spiel erschien Ende des letzten Jahres auf dem PC und ist dort gut aufgenommen worden. Wer eine Playstation 4 mit entsprechendem VR-Headset besitzt, der darf den faszinierenden VR-Shooter bald ebenfalls ausprobieren.

Die Entwickler haben uns diese Woche einen kurzen Teaser-Trailer präsentiert, in dem der Sommer als grober Release-Termin für Pistol Whip auf der PS4 genannt wird. Wie zu erwarten war bestätigt das Video, dass wir uns im Spiel hauptsächlich mit dem Move-Controller bewegen, allerdings klingt es nicht so, als wäre der Dualshock 4 komplett ausgeschlossen. Genaueres erfahren wir ja in Kürze, aber bis dahin gibt es ein paar Eindrücke der schönen Mischung.