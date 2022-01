Piraten und Zugvögel entern For Honor nächste Woche

HQ

In einem Livestream präsentierte Ubisoft Montreal am Abend neue Inhalte für das Actionspiel For Honor. Am 27. Januar wird das Game mit dem Titel-Update 2.0 aktualisiert, was unter anderem einen neuen Helden einführt. Die Piratin nutzt im Kampf einen Säbel und eine Pistole, mit der sie Feinde aus der Entfernung unter Druck setzen kann.

Wie üblich verkauft Ubisoft die neue Spielfigur zuerst ausschließlich für Echtgeld (8 Euro), ehe Spieler die Chance erhalten, sie mit der angesammelten Spielwährung Stahl zu erwerben. Die Entwickler beschreiben in einer Pressemitteilung ein DLC-Paket, das neben dem Charakter, ein Ornament, einen Skin, einen Erfahrungsboost (der nach einer Weile seine Gültigkeit verliert) und drei Lootboxen enthält. Dieses Set könnt ihr ab dem 10. Februar für 15000 Einheiten der Spielwährung kaufen. Ob die Figur auch einzeln verfügbar sein wird, wissen wir nicht.

Die Piratin gehört zu einer Gruppe/Fraktion namens "Zugvögel", die ab dem 27. Januar ins Spiel gelangen. Weitere "Entdecker und Abenteuer" sollen am 17. März eingeführt werden, denn an diesem Datum beginnt die Saison „Year 6: Lost Horizons" in For Honor. Ubisoft erklärt in einem Artikel, dass die Einheiten dieser Gruppierung "nicht am Fraktionskrieg teilnehmen, weil sie als Abenteurer nicht daran interessiert sind, sich niederzulassen und neue Ländereien zu erobern."