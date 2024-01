Pinocchio bekommt seinen eigenen Horrorfilm

HQ

Jetzt, wo viele berühmte Charaktere in die Public Domain gelangen, werden wir unter anderem eine enorme Zunahme von kitschigen Horrorfilmen sehen, in denen Charaktere wie Winnie Puuh, Mickey Mouse und jetzt Pinocchio für billige Schrecken verwendet werden.

Wie Bloody Disgusting berichtet, arbeiten die Macher hinter Winnie the Pooh: Blood and Honey, Jagged Edge Productions, derzeit an einem Film namens Pinocchio: Unstrung. Der Regisseur und die Besetzung sollen in Kürze bekannt gegeben werden, aber ansonsten wissen wir nur, dass der Film noch in diesem Jahr in Produktion gehen wird und möglicherweise noch vor 2025 veröffentlicht wird.

Neben Pinocchio: Unstrung arbeiten Jagged Edge auch an einem Bambi-Horrorfilm, einem Peter-Pan-Film und Blood and Honey 2. Alle diese Filme werden wahrscheinlich B-Klasse-Angelegenheiten sein, aber sie haben in der Regel ein wenig Anziehungskraft, also werden wir sehen, wie weit dieser Trend gehen kann.

Welche gemeinfreie Figur sollte deiner Meinung nach eine Hauptrolle in einem Horrorfilm werden?