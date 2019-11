Pillars of Eternity muss "gesamtes Format überprüfen"

Obsidian Entertainment war in letzter Zeit ziemlich stark mit The Outer Worlds beschäftigt, doch was ist eigentlich mit Pillars of Eternity? Das zweite Spiel dieser Serie, Deadfire, wurde letztes Jahr veröffentlicht, doch seitdem ist es still um die Marke geworden. Ein Fan fragte den Design Director des Studios, Josh Sawyer, kürzlich nach neuen Infos und ob es ein potenzielles drittes Kapitel geben werde.

"Das kann ich nicht entscheiden, aber ich denke, dass die relativ geringen Verkaufszahlen von Deadfire bedeuten, dass wir, wenn wir überlegen, ein neues Pillars-Spiel in diesem Stil zu entwickeln, das gesamte Format von noch einmal überprüfen müssten", antwortete der Entwickler darauf.

Sawyer fügte hinzu, dass es für das Studio schwierig sei, sich zu verbessern, weil sie nicht genau wüssten, warum Deadfire nicht auf ein vergleichbares Interesse gestoßen ist, wie der erste Teil. Zum Start des CRPGs gab es zwar Probleme, aber das erkläre in seinen Augen nicht den Einbruch der Verkaufszahlen:

"Ich bin sicher, dass einige der Leute, die das hier lesen, zu wissen glauben, warum sich Deadfire schlechter verkauft hat, als Pillars 1. Ich habe dieses Vertrauen nicht, was einer von mehreren Gründen ist, warum ich misstrauisch bin, wenn ich versuche, eine Fortsetzung zu inszenieren. Ich konnte unserem (Obsidians) Publikum nicht das Spiel geben, das sie wollten und verstehe nicht, wo ich falsch abgebogen bin. Ich müsste raten, was die Probleme sind und wie man sie behebt", so der Design Director.

Habt ihr eine Ahnung, was der Grund dafür sein könnte, dass sich Teil 2 schlechter verkauft hat, als Teil 1 von Pillars of Eternity? Und wohin sollte die Reihe als Nächstes gehen?

Quelle: PC Gamer.