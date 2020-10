Pikmin 3 Deluxe

You're watching Werben

Nintendo hat die gigantische Aufgabe, die besten Wii-U-Spiele auf die Switch zu bringen, so gut wie abgeschlossen und zum Glück wurde auch Pikmin 3 nicht vergessen. Pikmin 3 erschien ursprünglich 2013, baute zwar auf seinem Vorgänger auf, beinhaltete aber auch Squad-Gruppen und neue Variationen der kleinen, pflanzenartigen Wesen. Die frisch veröffentlichte Deluxe Edition baut das Spiel noch weiter aus und spendiert uns einen lokalen Koop-Modus, zwei neue Nebenmissionen und alle bisher erschienenen Erweiterungen.

Der Planet Koppai hat auf Grund von Überbevölkerung seine Nahrungsquellen aufgebraucht. Nach vielen fruchtlosen Versuchen, neue Nahrung zu finden, machen sich drei mutige Entdecker auf den Weg, um Planet PNF-404 zu untersuchen. Nach 279000 Lichtjahren stürzt ihr Raumschiff über dem Planeten ab und die Entdeckergruppe wird getrennt. Unsere Aufgabe ist es, mit Hilfe der winzigen Pikmin unser Team zu vereinen. Die zauberhaften kleinen Wesen folgen unseren Befehlen und können für unterschiedlichste Aufgaben eingesetzt werden.

Pikmin ist ein leichtfüßiges Echtzeitstrategie-Spiel, in dem wir unterschiedliche Varianten der namensgebenden Kreaturen kontrollieren, um kleine Rätselaufgaben zu lösen und unsere Feinde zu bekämpfen. Die Geschichte ist in Tage unterteilt, wobei uns nur eine begrenzte Zeit zur Verfügung steht, um unsere Aufgaben zu erledigen, bevor sich der Tag dem Ende neigt. In dieser Zeit müssen wir die Umgebungen erkunden und Vorräte zu unserem Schiff bringen, damit unsere Crew mit Nahrung versorgt wird.

Es gibt unterschiedliche Pikmin-Varianten und wir brauchen eine bestimmte Anzahl Pikmin vom richtigen Typ, um die jeweiligen Aufgaben erledigen zu können. Die Stein-Pikmin können Kristalle zerstören, die blauen Pikmin nehmen Unterwasser keinen Schaden und mit den gelben Pikmin können wir unter Strom stehende Tore deaktivieren. Was mir an den Bosskämpfen besonders gefallen hat: Wir müssen die Fähigkeiten der verschiedenen Pikmin einsetzen, um sie zu besiegen. Der erste Boss war beispielsweise ein riesiges Insekt mit einem kristallinen Panzer, den wir erst mit den Stein-Pikmin sprengen mussten, bevor wir das Ungeheuer mit unseren roten Pikmin angreifen konnten.

Im Unterschied zu den vorherigen Pikmin-Teilen können wir jetzt drei unterschiedliche Pikmin-Squads steuern und müssen häufig zwischen den Gruppen wechseln, um unsere Aufgaben zu lösen. So gibt es etwa unerreichbar scheinende Areale, in die wir vordringen, indem wir andere Pikmin werfen, um den Weg freizumachen. Besonders viel Wert müssen wir darauf legen, dass unsere Pikmin-Gruppen gut ausbalanciert sind und immer Ausschau nach gefährlichen Kreaturen halten. Die Koop-Option funktioniert mit den Squads hervorragend und die Spieler können die Pikmin-Gruppen via Splitscreen unabhängig voneinander kontrollieren.

Die Landschaften der verschiedenen Regionen des Planeten sind ein toller Anblick und mir kam nie in den Sinn, dass ich einen sieben Jahre alten Wii-U-Titel spiele. Die Umsetzung für die Switch ist gelungen und alles funktioniert auch auf einem Bildschirm gut, ohne dabei überladen zu wirken. Auf der Wii U wurde das Gamepad eingesetzt, um die Squads zu wechseln und diente als zweite Karte. Auf der Switch wechseln wir zwischen unseren Pikmin-Gruppen mit gedrücktem Y-Knopf. Pikmin 3 ist auch hervorragend für mobile Sessions geeignet, da ein Tag im Spiel ungefähr 15 Minuten in Anspruch nimmt und es neben der Kampagne noch ein paar andere, sehr entspannte Spiel-Modi gibt.

Dann sind da noch die bereits erwähnten neuen Nebenmissionen. Besonders die Olimar-Aufgabe hat mir sehr gefallen. Hierbei handelt sich um eine Art Prequel zu Pikmin 3, in dem wir unter Zeitdruck so viele Früchte und Schätze wie möglich einsammeln, um den Highscore zu knacken. Die Mission ist recht kurz und umspannt nur vier Tage, der Arcade-Ansatz entfaltet jedoch einen gewissen Suchtfaktor und motiviert zur Highscore-Jagd.

Die Deluxe Edition enthält zusätzlich alle bisher veröffentlichten DLCs. Wir können unter Zeitdruck gegen frühere Bosse kämpfen, auf Schatzsuche gehen oder eine bestimmte Anzahl Gegner in einem vorgegebenen Zeitlimit erledigen. Diese Spielmodi sind eine wirklich nette Abwechslung für zwischendurch. Hervorheben möchte ich aber die Bingo-Battles: In diesem fantastischen Multiplayer-Modus müssen die Spieler so viele Gegner und Früchte wie nur möglich auf ihren Bingo-Karten ankreuzen. Hier geht es ziemlich zur Sache und es ist eine wirklich kreative Idee, das Pikmin-Gameplay mit PvP-Kämpfen zu verbinden. Leider lässt sich Bingo Battle nicht allein spielen und es gibt keine Online-Optionen - ihr müsst also Freunde zu euch einladen.

Ich glaube, es war leicht herauszuhören, wie viel Spaß ich mit Pikmin 3 Deluxe hatte, aber ist es auch den vollen Preis wert? Für alle von euch, die das Spiel noch nicht kennen, ganz sicher, aber im Kern ist es noch das gleiche Spiel wie vor sieben Jahren auf der Wii U. So war es zwar auch mit den anderen Wii-U-Portierungen, aber der Vollpreis ist schon heftig, wenn ihr den größten Teil des Spiels bereits kennt.

Pikmin 3 Deluxeerweitert ein ohnehin schon großartiges Spiel mit vielen neuen Inhalten. Die Koop-Kampagne ist toll, die Erweiterungen sind eine nette Abwechslung und besonders Olimars Mission war ein großer Spaß. Ich weiß nicht, ob es sich wirklich lohnt, den vollen Preis zu bezahlen, wenn ihr das Spiel schon kennt, falls ihr keine Wii U hattet, bekommt ihr von mir aber eine klare Kaufempfehlung. Dasselbe gilt, falls ihr eigentlich nicht mit dem RTS-Genre vertraut seid.