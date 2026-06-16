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Pictonico! ist eines dieser seltsamen Nintendo-Projekte, mit denen man nicht wirklich kommen sieht. Es ist ein mobiles Spiel, bei dem deine eigenen Fotos in kleine, schnelle Minispiele verwandelt werden. Gesichter aus deiner Kamerarolle landen in Bananen, Blumen, Mündern, seltsamen Körpern und anderem buntem Unsinn, und du musst sie dann in wenigen Sekunden ziehen, tippen, pieksen, füttern, rasieren, schälen oder retten. Es ist sehr ähnlich wie WarioWare, aber ohne Wario. Was leider auch bedeutet, dass vieles von dem, was diesem Spieltyp normalerweise seine Persönlichkeit und Energie verleiht, fehlt.

Die Grundidee ist nicht schlecht – ganz im Gegenteil – wenn du zum ersten Mal Pictonico! ein altes Foto von deinem Handy ausgräbst und jemanden, den du kennst, in ein hungriges, klaffendes, groteskes kleines Spielobjekt verwandelst, fällt es schwer, nicht zu lächeln. Es gibt etwas wirklich Nintendo-Gemütliches an der schieren Eigenheit, in dem Wunsch, etwas so Alltägliches wie deine Fotobibliothek in etwas Taktiles und Albernes zu verwandeln. Das Spiel ist zudem wunderschön präsentiert, farbenfroh, leicht verständlich und mit dem typischen Nintendo-Sinn für Direktheit aufgebaut. Es dauert etwa drei Sekunden, um zu verstehen, worum es geht, und vier Sekunden, um herauszufinden, was zu tun ist.

Das Problem ist, dass es auch etwa zehn Minuten dauert, bis man ein Gefühl dafür bekommt, wo die Grenzen liegen.

Das Minispiel 'Help Joel Eat' hat beim ersten Mal ziemlich viel Spaß gemacht.

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Pictonico! macht tatsächlich genauso Spaß, wie ein ziemlich guter Partytrick Spaß macht. Beim ersten Mal lachst du. Beim zweiten Mal nickst du anerkennend. Beim dritten Mal hast du es schon raus. Die Minispiele selbst sind oft so einfach, dass sie eher als animierte Gags denn als eigentliches Gameplay funktionieren. Zieh einen Mund. Drück etwas. Zieh etwas ab. Beweg etwas. Reagieren Sie schnell. Fehlgeschlagen. Versuch's nochmal. Es ist keineswegs schlecht und kann in kurzen Momenten durchaus unterhaltsam sein, aber es fehlt die rastlose Erfindungsreichtum, die WarioWare zu mehr macht als nur ein Feuerwerk aus Unsinn. WarioWare funktioniert, weil sich jede Sekunde wie ein inneres Nintendo-Gehirn anfühlt, das auf den Boden geworfen wurde und trotzdem weitergedacht hat. Pictonico! fühlt sich eher wie eine gute Idee an, die zu einem ganzen Spiel ausgedehnt wurde, ohne dass jemand wirklich fragt, wie lange der Witz noch dauern wird.

Die Minispiele selbst sind klassische Reaktionstests, bei denen man schnell herausfinden muss, was der Bildschirm von einem verlangt, bevor die Zeit abläuft. Manchmal geht es darum, einen Mund zu füttern, manchmal darum, Haare wegzuziehen, das Richtige anzutippen, eine Banane zu schälen, etwas auszuweichen, etwas genau im richtigen Moment zu drücken oder einfach eine absurde visuelle Situation schnell genug zu interpretieren, um nicht zu scheitern. Das sind also keine Minispiele mit viel mechanischer Tiefe, sondern vielmehr kleine, blitzschnelle Gesten, die auf Überraschung, Tempo und der Tatsache basieren, dass die eigenen Bilder die Situationen alberner machen, als sie tatsächlich sind. Wenn es funktioniert, macht es ziemlich viel Spaß. Wenn nicht, fühlt es sich meist so an, als würde man durch eine interaktive Witz-App wischen.

Joel der Sandkastenkatze ist gutaussehend, aber irgendwann hat man schon langsam genug von ihm.

Das fällt besonders bei der Vielfalt auf. Ja, es gibt viele Minispiele auf dem Papier, aber das Gefühl der Wiederholung schleicht sich viel früher ein, als es sollte. Viele Segmente basieren auf derselben Formel: ein Gesicht plus eine absurde Situation plus eine einfache Berührungsbewegung. Und klar, es ist niedlich, wenn das Spiel ein Foto aus deiner Kamerarolle auf unerwartete Weise verwendet, aber wenn die Überraschung selbst der Kernmechanismus ist, wird es auch sehr darauf angewiesen, dass du selbst für den Humor sorgst. Wenn du lustige Fotos von Freunden, Familie oder seltsamen Dingen auf deinem Handy hast, kann Pictonico! definitiv Spaß machen. Wenn man hingegen eine ziemlich gewöhnliche Kamerarolle mit Screenshots, Essensfotos, verschwommenen Hunden und Kassenbons von Ica hat, wird es schnell schwieriger. Dann wird ziemlich klar, wie viel von der Unterhaltung tatsächlich von den eigenen Fotos stammt und nicht von den Spielen selbst.

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Es hilft auch nicht, dass Pictonico! ziemlich teuer wirkt, wenn man bedenkt, was man tatsächlich bekommt. Die App ist kostenlos herunterzuladen, aber die kostenlose Version ist in der Praxis meist nur ein Vorgeschmack, und wenn man das komplette Paket möchte, muss man die beiden Spielbände kaufen. Der Preis ist an sich nicht unverschämt, wirkt aber hoch für ein mobiles Spiel, das so offensichtlich auf kurze Phasen, eine begrenzte Anzahl an Ideen und ein Gimmick setzt, das schnell an Reiz verliert. Für das gleiche Geld findet man deutlich umfangreichere Spiele, sowohl auf dem Mobilgerät als auch auf der Switch, und das führt Pictonico! in einem etwas seltsamen Mittelfeld, in dem es sich zu teuer anfühlt, um eine einfache, spaßige App zu sein, und zu dünn, um wirklich lohnenswert zu sein.

Das Design des Spiels ist vollkommen in Ordnung.

Wenn sich der Inhalt auch begrenzt anfühlt, fällt es schwer, den Vergleich zu vermeiden, der ständig im Hintergrund lauert. Denn man kann nicht über Pictonico! sprechen, ohne über WarioWare zu sprechen. Es ist so offensichtlich verwandt, dass jeder Versuch, es als etwas völlig Separates zu sehen, fast schon illegal wirkt. Aber der Vergleich bringt Pictonico! keinen Gefallen. WarioWare hat Wario, Mona, Jimmy T, Ashley, die Mikro-Geschichten, die Menüs, die Musik, die Albernheit und diese besondere Wario-Energie. Pictonico! hat deine Fotos. Es macht Spaß, aber es ist auch knapp. Mehrmals dachte ich, dass das als neuer WarioWare-Modus viel spaßiger gewesen wäre, in dem Wario und seine Clique meine Kamerarolle gekapert und in etwas wirklich, widerlich Nintendo-Spaßiges verwandelt hatten.

Als eigenständiges Mobile-Game fühlt es sich jedoch etwas an Identität an. Der Name Pictonico! sagt nicht viel aus, das Maskottchen bleibt nicht hängen, und das Gesamtpaket bekommt trotz der persönlichen Idee eine seltsam anonyme Atmosphäre. Es ist fast beeindruckend: Ein Spiel, das buchstäblich Fotos von bekannten Leuten verwendet, wirkt dennoch weniger unverwechselbar als ein Standard-WarioWare-Spiel.

Es gibt jedoch Momente, in denen Pictonico! es richtig macht. In sozialen Situationen, mit den richtigen Fotos und den richtigen Leuten im Raum, kann es großen Spaß machen. Es ist leicht zu verstehen, warum, besonders wenn in einer völlig absurden Situation eine unerwartete Person auftaucht und alle auf dem Bildschirm gleichzeitig reagieren. Dann funktioniert es wie eine kleine digitale Streichmaschine, ein mobiles Äquivalent dazu, Früchte anzusehen und so zu tun, als wäre es Kunst. Es ist niedrig schwellenwert, wenig widerstandsfähig und schnell belohnend. Für Kinder, Familienspiele oder fünf Minuten auf dem Sofa kann es sich definitiv lohnen.

Mit dem im Spiel verdienten Geld kannst du "Today's Fortune"-Karten kaufen. Warum? Ich bin mir nicht ganz sicher.

Aber als Spiel gibt es nicht wirklich viel, woran man sich festhalten kann. Es fehlt ihm an Tiefe, es fehlt an Überraschungen nach der ersten Welle und es fehlt das Gefühl, noch eine Runde spielen zu wollen, um zu sehen, was als Nächstes passiert. Ich habe es gespielt, ein wenig gelächelt, es noch ein paar Mal versucht und dann gemerkt, dass ich eigentlich keinen Grund hatte, weiterzumachen. Nicht, weil es kaputt war. Nicht, weil es schlecht gemacht war. Sondern weil es nie wirklich zu mehr als seinem Pitch herangewachsen ist.

Also ist Pictonico! ein völlig anständiges kleines Mobile-Spiel, aber es ist auch sehr klar, was es ist: eine lustige Idee, ein schnelles Lachen, ein Moment bildbasierter, leichter Unterhaltung und dann nicht viel mehr. Es ist Nintendo in seiner seltsamsten Form, was ich im Grunde liebe, aber es ist nicht Nintendo in seiner brillantesten Form. Hätte das eine klarere WarioWare-Verbindung, mehr Persönlichkeit, mehr unerwartete Ebenen und mehr verrückte Gameplay-Vielfalt gehabt, hätte es etwas wirklich Denkwürdiges werden können. So wie es ist, fühlt es sich eher wie etwas an, das man ausprobiert, einem Freund zeigt und dann selten wieder öffnet.