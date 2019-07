Picnic Panic bringt sonnige Bonuslevel zu The Messanger

Sabotage Studio und Devolver Digital haben diese Woche ein kostenloses DLC für den Retro-Plattformer The Messenger veröffentlicht. Spieler auf PC, PS4 und Switch dürfen sich das neue Abenteuer herunterladen und sonnige Herausforderungen auf der Insel Voodkin erleben. In Picnic Panic stehen uns die Charaktere des Originalspiels in drei weiteren Leveln zur Verfügung, auf zusätzliche Bosskämpfe dürfen sich Fans ebenfalls freuen. An die passende Musik wurde ebenfalls gedacht, ansonsten kommt ja keine richtige Strandatmosphäre auf. The Messanger ist gerade erst in die PC-Bibliothek des Xbox Game Pass aufgenommen worden, Abonnenten sollten sich das Game mal anschauen.

