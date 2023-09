Phil Spencer: Wir "arbeiten mit japanischen Herstellern zusammen, um neue Spiele zu entwickeln"

HQ

Seit den frühen Jahren der Xbox 360 ist es nicht zu leugnen, dass mehr japanische Spiele aller Art für Microsofts Konkurrenten veröffentlicht wurden als für Xbox. Aber auch Xbox-Chef Phil Spencer und andere aus seinem Team haben keinen Hehl daraus gemacht, dass sie dies gerne ändern würden, und werben daher häufig um japanische Spieleentwickler, um ihre Bemühungen auf der Xbox zu verbessern.

Während eines Q&A mit Spencer auf der Tokyo Game Show letzte Woche wurde er von Game Watch genau danach gefragt, die wissen wollte, ob es japanische AAA-Spiele wie Blue Dragon und Lost Odyssey für Xbox Series S/X geben wird, worauf er antwortete:

"Darauf kann man sich verlassen. Letztes Jahr haben wir Hi-Fi Rush auf den Markt gebracht. Es war ein kleiner Titel, nicht so groß wie Blue Dragon, und er hätte von hoher Qualität sein sollen. Japanische Spieleentwickler sind auch in den Microsoft Game Studios tätig, und obwohl einige Titel noch nicht angekündigt wurden, arbeiten wir auch mit japanischen Herstellern zusammen, um neue Spiele zu entwickeln. Die Entwicklungsumgebung wächst, einschließlich First-Party- und Third-Party-Titeln, so dass wir in Zukunft mit mehr japanischen Titeln rechnen können."

Auch wenn wir nichts über den Status dieser Projekte wissen, scheint es, als würde es in Zukunft viel mehr japanische Spiele für Xbox geben, sowohl exklusive als auch große. Ist das etwas, das Sie auf den Xbox-Konsolen vermisst haben?