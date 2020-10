Phil Spencer über den Game Pass: "Früher oder später werden wir auch auf iOS gelangen"

In unserem umfangreichen Gespräch mit Phil Spencer haben wir Spencer auch auf alternative Plattformen angesprochen, auf denen der Game Pass irgendwann landen könnte.

"Wir sind auf das Handy übergegangen, weil es eine Milliarde Android-Handys auf dem Planeten gibt." erwiderte Spencer. "Das ist deutlich größer als jede Konsolenspielerbasis. Wir haben noch iOS vor uns, wir werden irgendwann auch dorthin gelangen. Wir arbeiten immer noch an einigen unserer Technologien und daran, den Game Pass auf iOS zu bringen. Sobald wir damit fertig sind, schauen wir uns die anderen Optionen an. Es gibt Smart-TVs da draußen, es gibt Chromebooks und FireTVs [...]. Vor uns liegen so viele Diskussionen, deshalb müssen wir unsere Pläne basierend darauf priorisieren, wo wir die meisten neuen Gamer finden."

Auf die Switch und PlayStation angesprochen, entgegnete unser Interviewgast: "Ich liebe die Switch und ich liebe die Playstation, ehrlich. Ich denke, beide haben als Teil dieser Branche großartige Arbeit geleistet. Ich bin mir nicht sicher, ob das die nächste große Gruppe von Benutzern für uns ist, denen wir den Game Pass näherbringen wollen, aber wir könnten offen für diese Diskussionen sein."