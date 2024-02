Phil Spencer: Mindestens 10 % aller Xbox-Spiele sind Cloud-basiert

HQ

Microsoft hat sich zu Beginn dieser Generation voll und ganz auf Cloud-Gaming konzentriert, und ein Game Pass Ultimate-Abonnement ermöglicht es, die meisten Spiele ohne PC oder Xbox zu spielen. Aber trotz der vielen Vorteile war es anfangs nicht sehr beliebt, obwohl es in letzter Zeit an Fahrt aufzunehmen scheint.

In einem Interview mit dem Journalisten Stephen Totilo verriet der Chef von Microsoft Gaming, Phil Spencer:

"Es gab eine Zeit, in der wir nicht mehr [Server-]Blades eingesetzt haben, weil wir mehr Angebot als Nachfrage nach den Server-Racks hatten, die wir hatten. Das ist heute eindeutig nicht mehr der Fall."

Spencer erklärte weiter, dass Cloud-Gaming jetzt einen "zweistelligen Prozentsatz" der Zeit ausmacht, in der Menschen Xbox spielen, was mindestens 10 % bedeutet. Und es scheint nicht so, als ob es das traditionelle Konsolenpublikum ist, das es in erster Linie nutzt, da das Wachstum des Cloud-Gamings aus "Märkten kommt, die niemals Konsolenmärkte sein werden" - was übrigens genau das ist, was Microsoft sich erhofft hatte, als sie ihre Cloud-Bemühungen begannen.

Später in diesem Jahr werden Sie in der Lage sein, alle Ihre Xbox-Spiele mit der Cloud zu spielen, was bedeutet, dass Sie immer Zugriff auf Ihre Konsole und Ihre Spiele haben, wo immer Sie gutes Internet haben, was die Popularität wahrscheinlich noch weiter steigern wird.

Danke Spiel-Datei