Phil Spencer: "In Asien spielen mehr Menschen mit Xbox als je zuvor"

Phil Spencer höchstpersönlich, der Gaming-Chef von Microsoft, trat am Donnerstag während der Übertragung der Xbox Tokyo Game Show 2024 auf. Er hielt eine eher kurze Rede, brachte aber tatsächlich einige interessante Dinge auf den Tisch.

Spencer sprach unter anderem die Tatsache an, dass die Xbox in Asien noch nie so groß war wie jetzt, was für alle, die sich mehr asiatische Titel für das Format wünschen, ermutigend ist. Spencer beschrieb die Situation so:

"Wir sehen weiterhin Wachstum in der Region. In diesem Jahr spielen mehr Menschen als je zuvor mit der Xbox, und zwar auf allen Geräten in Asien. Und wir haben die bisher größte Anzahl von Xbox-Konsolenspielern in der Region gesehen."

Es ist erwähnenswert, dass die Zahlen von Microsoft wahrscheinlich immer noch niedrig sind, da Xbox in Asien nie wirklich beliebt war (außer bei Xbox 360 in ein paar Jahren), aber ein Anstieg ist natürlich immer positiv. Darüber hinaus fragen wir uns, ob das Wort-fu "alle Geräte" PlayStation und Switch einschließen könnte, was zugegebenermaßen nur wenige Titel umfasst, aber dennoch etwas ist, das einen Schub geben kann.