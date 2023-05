Phil Spencer: "Es gibt keine großartige Lösung oder einen Sieg" für Xbox gegen Nintendo und PlayStation

HQ

Phil Spencer scheint nicht viel Hoffnung zu sehen, dass die Verkäufe von Xbox-Konsolen Sony oder Nintendo in absehbarer Zeit überholen werden, da er glaubt, dass Microsoft den Konsolenkrieg während der Xbox One-Generation verloren hat, in der die heute so wichtigen digitalen Bibliotheken geschmiedet wurden.

In der Xcast-Sendung von Kinda Funny sagte Spencer: "Es geht uns nicht darum, Sony oder Nintendo zu trösten. Es gibt nicht wirklich eine großartige Lösung oder einen Gewinn für uns. Und ich weiß, dass das eine Menge Leute verärgern wird. Aber die Wahrheit ist, dass, wenn man auf einem Konsolenmarkt den dritten Platz belegt und die beiden besten Spieler so stark sind wie sie selbst und sich in bestimmten Fällen diskret darauf konzentrieren, Deals und andere Dinge zu machen, die es für uns als Team schwierig machen, Xbox zu sein, unsere Vision ist, dass jeder auf der Konsole eine großartige Erfahrung macht und sich wie ein erstklassiger Bürger fühlt."

Im Gegensatz zu vielen anderen scheint Spencer nicht zu glauben, dass eine Reihe von gut aufgenommenen Xbox-Exklusivtiteln die Konsole retten können.

"Ich sehe Kommentare da draußen: 'Wenn du nur großartige Spiele baust, wird sich alles ändern.' Es ist einfach nicht wahr, dass, wenn wir losziehen und großartige Spiele entwickeln, Sie plötzlich sehen werden, wie sich die Konsolenanteile auf dramatische Weise verschieben. Wir haben die schlimmste Generation verloren, die es in der Xbox One-Generation zu verlieren gab, in der jeder seine digitale Spielebibliothek aufgebaut hat. 90% der Menschen, die jedes Jahr in einen Einzelhändler gehen, um eine Konsole zu kaufen, sind bereits Mitglied eines der drei Ökosysteme. Ihre digitale Bibliothek ist da. Ich sehe viele Experten da draußen, die in die Zeit zurückkehren wollen, in der wir alle Kassetten und Discs hatten und jede neue Generation eine weiße Weste war. Und Sie könnten die gesamte Konsolenfreigabe wechseln. Das ist einfach nicht die Welt, in der wir uns heute befinden. Es gibt keine Welt, in der Starfield ein 11/10 ist und die Leute anfangen, ihre PS5 zu verkaufen. Das wird nicht passieren."

Obwohl Spencers Aussage wahrscheinlich etwas Wahres ist, scheint es nicht viele Beweise dafür zu geben, dass es sich bei Xbox-Exklusivtiteln dieser Generation um Xbox-Exklusivtitel handelt. Hi-Fi Rush wurde mit großem Erfolg veröffentlicht, hatte aber keinen ähnlichen Hype wie Starfield oder Redfall. Die Lösung ist wahrscheinlich nicht so einfach, da Xbox nur großartige Spiele machen muss, aber vielleicht würde es helfen, einige Xbox Series X- und S-Einheiten zu bewegen, wenn ein stetiger Strom kritischer Hits auf uns zukommen würde.