Phil Spencer "enttäuscht" von der Veröffentlichung von Redfall

Während es in der letzten Woche andere Geschehnisse in der Spielewelt gab, war es schwer, das Lagerfeuer zu ignorieren, zu dem Arkane Austins Redfall geworden ist. Da das Studio zuvor für großartige Spiele bekannt war, hat es viele in der gesamten Branche enttäuscht, das glanzlose Durcheinander zu sehen, das sich Redfall nach dem Start erwiesen hat.

Xbox-Chef Phil Spencer sprach im Xcast von Kinda Funny darüber, was er über den Start denkt. "Es gibt nichts Schwierigeres für mich, als die Xbox-Community zu enttäuschen", sagte er. "Ich bin sauer auf mich selbst."

Spencer erinnert sich, dass er beim Start für Redfall falsche Versprechungen wie 60 fps gemacht hat. Obwohl er eindeutig glaubt, dass dies ein Fehltritt war, scheint Spencer auch der Meinung zu sein, dass der Untergang von Redfall darin gelegen haben könnte, dass das Entwicklungsteam seine Komfortzone verlassen hat. Er überlässt die Schuld jedoch nicht nur Arkane Austin und glaubt eindeutig, dass Xbox eine größere Rolle hätte spielen sollen.

Er sagte: "Wir haben von Anfang an keine gute Arbeit geleistet, um mit Arkane Austin zusammenzuarbeiten, um ihnen wirklich zu helfen, zu verstehen, was es bedeutet, Teil von Xbox zu sein. Wir haben sie an dem Spiel arbeiten lassen - sie sind ein sehr talentiertes Team und ich liebe dieses Team - das tue ich immer noch. Wir hätten früher für die Mannschaft da sein sollen. Das liegt an uns. Wir waren zu spät, um zu helfen. Ich betrachte das als eine Lehre. So schmerzhaft es auch ist."

Zuvor haben wir berichtet, dass Redfall wenig bis gar keine Beteiligung von Xbox an der Entwicklung hatte, aber Spencer denkt eindeutig, dass dies ein Fehler war. Glaubst du, dass Xbox früher hätte einspringen sollen?

