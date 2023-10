Pharao: Eine neue Ära

Erinnern Sie sich noch an die glücklichen Sim-Builder-Tage? Damals, als die Welt noch nicht zur Hölle gefahren war, gab es viele von ihnen, und Sierra Entertainment hatte eine ganze Serie namens "City Builders", die das Original Pharaoh und eines meiner absoluten Lieblingsspiele aller Zeiten, Caesar III, enthielt.

So etwas gibt es natürlich auf GOG.com, die es wie ein Messias geschafft hat, unsere Kindheitserinnerungen zu retten, damit sie in der heutigen Zeit wiedergegeben werden können. Das Problem ist, dass die Spiele nicht für 4K-Bildschirme, 16.000-DPI-Mäuse und moderne Hardware gemacht sind. Trotz der Tatsache, dass ich meinen Pharaoh Fix von GOG bekommen kann, um zu starten, ist es effektiv unspielbar.

Und hier kommt Triskell Interactive ins Spiel. Sie haben sich mit Dotemu zusammengetan, die zwei meiner anderen Lieblingsspiele neu gemacht haben, Raptor: Call of the Shadows und Double Dragon, und sie haben ein Remake gemacht, oder besser gesagt, sie haben es neu geschaffen, weil es nicht nur skaliert und angepasst ist, also ist man zuerst ein wenig verwirrt.

Die Grafik hat sich geändert, es ist etwas cartooniger, aber in 4K. Es wurde als Spiel im Kontext des DLCs Cleopatra, Queen of the Nile, Queen of the Nile entwickelt, aber sowohl die Musik als auch die Benutzeroberfläche wurden ziemlich umgestaltet, und eine Reihe von benutzerfreundlichen Funktionen wurden hinzugefügt, um die isometrische 2D-Perspektive zu kompensieren. Im Großen und Ganzen bin ich mit diesen Änderungen zufrieden, obwohl ich die alte Art und Weise bevorzugt hätte, den Zustand der Häuser der Bewohner zu betrachten und den alten Straßenlärm beizubehalten, aber das war es auch schon.

Es muss eine ziemliche Aufgabe gewesen sein, denn ich habe es mit dem Original verglichen und die Missionen sind komplett 1:1 im Layout und allem. Gleichzeitig wurde dies getan, ohne den Computer zu sehr zu belasten, und ich bin kurz davor zu sagen, dass die Mobiltelefone der Spitzenklasse im nächsten Jahr einigermaßen gut damit umgehen können.

Das Gameplay ist oberflächlich betrachtet einfach, aber mit einigen Ebenen. Sie müssen bestimmte Anforderungen erfüllen und eine Stadt von Grund auf neu bauen (oder Sie können Missionen überspringen oder einfach in den Sandbox-Modus gehen und tun, was Sie wollen. Das bedeutet, dass du für Wasser, Nahrung, Strafverfolgung und Feuerwehr sorgen musst, dafür sorgen musst, dass die Götter glücklich sind (denn sonst gibt es Konsequenzen) und dass du eine vernünftige Wirtschaft in der Stadt hast, ein Militär, das dich beschützt, und dass du das Wasser des Nils nutzt, um deine Felder zu düngen. Es ist einfach, aber sehr fesselnd, und was ein schneller Test der ersten Mission hätte sein sollen, verwandelte sich schnell in stundenlange Bildschirmzeit.

Es ist wahrscheinlich Nostalgie, aber wie gesagt, mir gefällt der Grafikstil des Originalspiels besser, das neue ist etwas zu cartoonlastig, und auch wenn die neue GUI objektiv einen besseren Überblick bietet, vermisse ich die alte - aber es ist wahrscheinlich eine Frage der Gewöhnung. Auf der anderen Seite gibt es Extrapunkte dafür, dass es sich um ein echtes Remake handelt und nicht nur um ein Update der alten Grafik. Allerdings könnte der Preis von 23 Euro etwas zu hoch sein, daher ist es gut, dass Steam oft Sonderangebote für das Spiel anbietet.

