Raus mit dem Neuen und rein mit dem Alten. Boomer-Shooter sind gekommen, um zu bleiben, so viel ist inzwischen klar. Dieses nostalgische Gefühl der alten Zeit, die Erfahrungen der Vergangenheit, als das Leben vielleicht als etwas unbeschwerter und unbeschwerter wahrgenommen wurde. Nur sehr wenig kann mit diesem rosaroten Gefühl mithalten, das viele Entwickler mittlerweile sehr gut nutzen können. Darunter auch die dänische Slipgate Ironworks, deren Katalog mit Retro-Modernismus-Hommagen gefüllt ist.

Ghostrunner, Rise of the Triad, Ion Fury, Graven und Kingpin Reloaded sind nur einige Beispiele für die Verbindung von moderner Technologie und Nostalgie. Ein Rezept, auf das sie nun mit Phantom Fury zurückkommen, wo die übermütige Bombshell wieder einmal gegen einen scheinbar nicht enden wollenden Strom von nach 90er Jahren duftenden Trümmerpunkten antritt. Aber nur auf die nostalgische Seite von Phantom Fury anzuspielen, ist auch ein schwerer Bärendienst.

Auf den ersten Blick ist es leicht, den spirituellen Nachfolger von Ion Fury von Slipgate Ironworks als einen weiteren in einer langen Reihe von Boomer-Shootern abzutun - ein Déjà-vu. Aber wenn man an der Oberfläche kratzt und einige Zeit damit verbringt, wird klar, dass es hier weitaus größere Bestrebungen gibt. Phantom Fury begnügt sich nicht damit, einfach das zu replizieren, was für das Genre zur Norm geworden ist.

Im mittlerweile dritten Rodeo von Shelly Bombshell wurden Teile des Spielerlebnisses mit Spielmechaniken modernisiert, die nicht unbedingt mit den visuellen Aspekten von Phantom Fury übereinstimmen. Versteht mich nicht falsch, das ist nichts Negatives - es ist ein bisschen unerwartet. Denn ohne zu viel zu verraten, merkt man schnell, dass sich die Entwickler beispielsweise von Half-Life 2 inspirieren ließen.

Das macht sich nicht zuletzt in den Umgebungen bemerkbar, die weitläufiger und komplexer werden durften, mit einem deutlich verstärkten Fokus auf Interaktivität. Objekte können in einem weitaus größeren Ausmaß als zuvor aufgenommen, studiert und bewegt werden, was in den vielen Rätseln des Spiels gut genutzt wird, die willkommene Pausen vom Schießen bieten. Phantom Fury ist auch in seiner Präsentation weitaus filmischer als die vorherigen Titel des Studios, mit Sequenzen, die aus Hollywood stammen oder von Hollywood inspiriert sind.

Das Ergebnis ist ein visuell spektakuläres, aber gelegentlich frustrierendes Erlebnis, das zum Zeitpunkt des Schreibens noch viel Feinschliff benötigt, um das Niveau seines Vorgängers zu erreichen. Denn obwohl ich vieles von den bisherigen Spielen von Slipgate Ironworks sehr schätze und sicherlich beeindruckt bin von ihrer Bereitschaft, sich weiterzuentwickeln, anstatt sich blind auf die nostalgischen Aspekte zu verlassen, lässt Phantom Fury viel zu wünschen übrig.

Abgesehen von seiner funkelnden Präsentation, und ja, es ist es wert, ein- oder zweimal erwähnt zu werden - eine direkte Anspielung auf die Voodoo-Generation. Wir finden auch ein überraschend graues und langweiliges Waffenarsenal vor, das wenig Befriedigung bietet. Was, zusammen mit der Fähigkeit der Feinde, Munition wie Schwämme aufzunehmen, ein gewisses Problem darstellt.

Shelly fühlt sich nie wirklich wie die Sexbombe an, als die sie dargestellt wird, es gibt hier keinen Schwung und diese rohe Euphorie, die ich so oft mit dem Genre verbinde, existiert hier einfach nicht. Phantom Fury ist einfach ein ungeschliffenes Erlebnis mit unglaublich viel Potenzial, das man aber wirklich noch ein paar Monate vor sich hin hätte köcheln lassen sollen.

Die Interaktivität, die Breite des Abenteuers und seine visuelle Verpackung sind absolut herausragend und in den besten Momenten gehört Phantom Fury zu den beeindruckendsten, die man heute in diesem Genre finden kann. Ein unerträglich beeindruckendes Stück Handwerkskunst und eine Liebeserklärung an die glorreichen Tage der frühen 2000er Jahre, gespickt mit einer gehörigen Portion moderner Sensibilität. Und wenn man mit den genannten Mängeln leben kann und kein Problem mit einer (großen) Herausforderung hat. Trauen Sie sich.

Ich persönlich werde Phantom Fury jetzt für ein paar Monate ins Regal stellen, um später in diesem Sommer zurückzukehren, wenn Slipgate Ironworks hoffentlich Zeit hatte, die Erfahrung auszubalancieren und das Gefühl des relativ umfangreichen Waffenarsenals zu verbessern, das das Spiel bietet. Denn hier gibt es unbestreitbar viel zu beeindrucken, zu staunen und zu unterhalten, auch wenn es zum Zeitpunkt des Schreibens noch in einer relativ ungeschliffenen Form vorliegt.