PGL Wallachia Season 8: Das Playoff-Bracket mit acht Teams wurde festgelegt

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Wie wir gestern bereits erwähnt haben, ist das Gruppenelement für das PGL Wallachia Season 8 Dota 2 Turnier nun beendet. Acht der sechzehn anwesenden Teams sind ausgeschieden, während weitere acht in die Playoffs eingezogen sind, wo sie nun in ein Doppel K. o. Turnier gesetzt sind.

Bevor wir dazu kommen, lass uns kurz die gestrigen Ergebnisse übergehen. Zum einen besiegte South America Rejects Mouz mit 2:1, Heroic setzte sich mit 2:0 gegen GamerLegion durch, und Team Spirit schaltete Xtreme Gaming ebenfalls mit einem 2:0-Ergebnis aus.

Trotz alledem wurde das Playoff-Bracket gesetzt. Die ersten Begegnungen, die heute stattfinden, findet ihr unten, und was die vollständige Übersicht des Brackets angeht, solltet ihr unbedingt einen Blick auf den X-Post unter den heutigen Spielplänen werfen.