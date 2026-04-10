PGL Singapore Major wird ein Entscheidungsspiel um den dritten Platz bieten

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Eines der letzten Counter-Strike 2 Turniere dieses Kalenderjahres findet in Singapur statt, mit einem von der PGL ausgerichteten Major vom 24. November bis 13. Dezember. Diese Veranstaltung bringt 32 der besten Teams aus aller Welt zusammen, und wer anwesend sein wird, haben wir nun eine Vorstellung davon, wer eingeladen werden könnte.

In einem Blogbeitrag bestätigte PGL, dass die teilnehmenden Teams nach dem 2. November auf Grundlage der neuesten Valve Regional Standings ausgewählt werden. Im Wesentlichen werden nur die bestplatzierten Teams eingeladen und kämpfen um einen Anteil der 1,25 Millionen Dollar, die im Singapore Indoor Stadium vergeben werden.

Ansonsten wird erwähnt, dass das Event das erste PGL Major sein wird, das ein Entscheidungsmatch für den dritten Platz anbietet, wobei dies bestimmt, welches Team einen etwas größeren Geldpreis gewinnt.