Es ist etwas mehr als zwei Jahre her, dass HB Studios ihr erstes Golfspiel veröffentlicht hat, nachdem sie 2K an Bord gebracht hatten. Viele Spieler befürchteten, dass die Einführung von 2K zu einem Albtraum für Mikrotransaktionen führen würde, aber glücklicherweise war das bei PGA Tour 2K21 nicht der Fall. Leider ist die Situation bei PGA Tour 2K23 anders. Das Spiel ist so konzipiert, dass jeder mit tieferen Taschen Vorteile erzielen kann, und besonders früh im Spiel. Glücklicherweise hat das Spiel auch einige positive Aspekte.

Die Anpassung von MyPLAYER ist sehr begrenzt.

An erster Stelle steht die neue Benutzeroberfläche für diese Version. Es wurde komplett zum Besseren erneuert. Einige Platzierungen einiger Menüoptionen stehen zur Diskussion, aber im Allgemeinen ist es sinnvoll. Die Menüs sind auf der PC-Version genauso reaktionsschnell wie die letzte Version, mit Ausnahme der Gesellschaften. Diese sind unglaublich langsam und erinnern uns an die Konsolenversion des vorherigen Spiels. Auf PlayStation 5 sind die Menüs deutlich schneller als zuvor und sorgen für weniger Frustration als zuvor.

Während PlayStation auf 2K21 ein paar Vorteile hatte, scheint das Spiel diesmal ausgewogener zwischen den Plattformen zu sein. Die grünen Gitter scheinen nicht anders auszusehen als damals, und die Xbox-Spieler haben auch berichtet, dass die Schaukelebene in 2K23 leichter zu treffen ist, wo sie einen großen Nachteil hatten. Es gibt noch einige Optimierungen, die idealerweise vorgenommen werden sollten, aber hoffentlich ist das in einem zukünftigen Patch behebbar.

"Play as it lies" ist ein bekannter Golfbegriff. Es ist sehr gültig in PGA Tour 2K23

Auf dem Golfplatz ist das Spiel ziemlich fehlerfrei. Alles fühlt sich ein bisschen besser an als beim Vorgänger, und zum Teil, weil der Schwierigkeitsgrad es besonders lohnend macht, einen guten Schuss zu treffen. Genau wie wenn Sie einen guten Schlag auf dem echten Golfplatz treffen (uns wurde gesagt...).

Grafiken und Sounds haben einige Anpassungen und Verbesserungen erhalten, ohne in irgendeiner Weise revolutionär zu sein. Neue Kommentator-Tracks, in denen sie im Detail viele Informationen über die realen Kurse geben, sind erstaunlich, wenn wir die ersten paar Male hören, die wir den Platz spielen, aber danach wird es ein bisschen repetitiv. Wir haben uns entschieden, die Kommentatoren in der Mitte unserer zweiten Saison im Karrieremodus auszuschalten, empfehlen aber dringend, sie für die erste Saison einzuschalten. Geräusche von Golfschlägern, die Bälle schlagen, sind besser als je zuvor, und Sie können leicht den Unterschied erkennen, ob Sie einen Cobra-Fahrer und einen Mizuno-Fahrer treffen, genau wie im wirklichen Leben.

Der Kursersteller hilft dem Spiel, lange weiterzuleben.

Der Karrieremodus hat auch einige Ergänzungen, die wir mit offenen Armen begrüßen. Die Möglichkeit, einige der Plätze während der Saison auf andere offizielle Plätze zu ändern, macht es weniger langweilig, mehrere Saisons zu spielen, da Sie nicht immer wieder die gleichen Plätze spielen müssen. Einige Turniere bieten keine wechselbaren Plätze an, aber das sind meistens die großen Turniere, die man sowieso unbedingt spielen möchte.

Aber es ist nicht der Karrieremodus, der dieses Spiel ausmacht. Seit The Golf Club im Jahr 2014 zurückkam und Greg Normans Kursdesigner eingeführt wurde, lebt das Spiel hauptsächlich von der Community, die ihre eigenen Kurse erstellt, und das ist immer noch ein großer Faktor in 2K23. Mehrere tausend Kurse wurden bereits aus dem vorherigen Spiel portiert, und es werden noch mehr kommen, sowohl portierte als auch neue Plätze. Dies ermöglicht es Ihnen, so ziemlich jeden Tag neue Plätze zu spielen. Einige sind gut, einige sind schlecht, einige sind fantastisch und einige sind nur ein Meme, aber meistens erstellt die Community spielbare Plätze, die Sie genießen werden.

Die Golfserie von HB Studios war schon immer als die bessere reine Golfsimulationsserie bekannt, und es war schon immer der Wunsch des kanadischen Unternehmens, dass Sie als Spieler wachsen, indem Sie das Spiel immer wieder spielen. Mit der Hinzufügung von Attributen zu den verschiedenen Golfschlägern sind sie mit dieser Philosophie in 2K21 ein wenig aus der Bahn geraten, und dieses Mal treiben sie sie noch weiter. Das Hinzufügen von Attributen zu jedem einzelnen Schläger, Ball und Charakter ermöglicht es, je nach Spielstil ein einzigartigeres Erlebnis zu schaffen. Hier kommen auch Mikrotransaktionen ins Spiel.

Sind Sie es leid, mit Golfern zu spielen? Steph Curry und Michael Jordan stehen beide im Spiel zur Verfügung, damit du spielen kannst.

Die Kosten (virtuelle Währung) für das Hinzufügen von Attributen zu Ihren Golfschlägern sind eine Sache, aber Sie müssen auch Ihre virtuelle Brieftasche öffnen, um Golfbälle zu kaufen, die Ihnen massiv auf dem Platz helfen. Zum Beispiel können Sie Golfballattribute kaufen, die Ihren Ball länger in der Luft fliegen und auf dem Grün kürzer rollen lassen. Wir hoffen, dass diese Attribute in Zukunft noch ausgewogener sein werden, aber im Moment gibt es einen massiven Vorteil auf dem Golfplatz. Der VC kann durch das Spielen des Spiels verdient werden, aber da die Golfbälle Verbrauchsmaterialien sind, müssen Sie neue schneller kaufen, als Sie Währung verdienen können, wenn Sie wettbewerbsfähig bleiben wollen.

Zum Glück müssen Sie nicht auf einem wettbewerbsfähigen Niveau spielen, um PGA Tour 2K23 zu genießen. Es gibt Möglichkeiten, mit den einfachsten Einstellungen bis zu den extremsten zu spielen. Je nachdem, was Sie am meisten bevorzugen. Golfen mit Freunden macht immer Spaß, und sie haben auch den neuen Top Golf-Modus eingeführt.

Leider ist der Top-Golf-Modus mehr ein Gimmick als alles andere. Im wirklichen Leben ist Top Golf ein "Partyspielmodus", in dem Sie sich oft mit Freunden mit einer Kleinigkeit zu trinken treffen, während Sie Ziele treffen, die in verschiedenen Entfernungen mit einer Menge verschiedener Spielmodi aufgestellt sind. In diesem Spiel hat man leider nur einen Modus, und es wird schon nach kürzester Zeit langweilig. Zum Zeitpunkt dieser Rezension gibt es nicht einmal Bestenlisten dafür. Dies wurde für die Zukunft angekündigt, aber im Moment bleiben wir dabei, uns an unsere beste Punktzahl zu erinnern und mit unseren Freunden zu vergleichen. Dieser Modus hatte so viel Potenzial und wir haben uns wirklich darauf gefreut, was es so traurig macht, dass es so wenig berauschend ist.

Top Golf hat ein riesiges Potenzial, das nicht genutzt wird.

Ein sehr einladender Teil des Spiels, den viele Fans der berühmten Tiger Woods-Spiele schätzen werden, ist die Fähigkeit, als Profi zu spielen. Sie können als einer von 14 spielbaren Profis spielen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Tiger Woods selbst, Justin Thomas, Lexi Thompson, Brooke Hendersen, Lydia Ko, Collin Morikawa und Xander Schauffele. Mit der natürlichen Partnerschaft von 2K mit der NBA haben wir auch einige Basketballspieler wie Michael Jordan und Steph Curry zur Verfügung. Leider fehlen Spieler wie Rory McIlroy und Viktor Hovland in dieser Aufstellung, sowohl als spielbare Profis als auch als Namen auf den Bestenlisten während des Karriere-Events. Wir fragen uns, ob wir etwas auf der ganzen Linie erwarten können.

Eine andere Sache, die viele Spieler gewünscht haben, ist der 3-Klick-Schwung, für diejenigen, die den Analogstick aus verschiedenen Gründen nicht gerade schwingen können. HB Studious hat eine neue Art hinzugefügt, den 3-Klick-Schwung auszuführen, anstatt die traditionelle Art, die wir von früheren Golfspielen kennen. Es klingt vielleicht einfacher zu bedienen, aber wir versprechen Ihnen, dass es Ihnen schwer fallen wird, sich daran zu gewöhnen, und es nimmt Ihnen als Spieler genauso viel ab wie der analoge Schwung.

2K hat uns sowohl mit NBA als auch mit WWE gezeigt, dass sie großartig in der Charakteranpassung sind, aber leider ist die PGA-Serie in diesem Bereich immer noch im Rückstand. Du kannst eine Reihe von Kleidungsstücken freischalten oder kaufen, aber Änderungen an deinem Basischarakter sind begrenzt. Aus irgendeinem seltsamen Grund können wir nicht einmal unser Gewicht (!) anpassen, nur die Höhe. Wir haben wirklich Mühe herauszufinden, warum diese Anpassung aus dem letzten Spiel verschwunden ist. Der Mangel an Möglichkeiten, unseren Charakter so zu verändern, wie wir es wollen, macht es schwieriger, eine persönliche Beziehung zu ihm aufzubauen, was unserer Meinung nach viel dazu hätte beitragen können, das Spiel noch mehr zu genießen.

PGA Tour 2K23 ist zweifellos eine Verbesserung gegenüber dem vorherigen Spiel. Und wir werden von ganzem Herzen sagen, dass es die Investition wert ist, wenn Sie Golfspiele genießen. Wenn es um die Bewertung dieser Rezension geht, wird es niedriger sein als das vorherige Spiel, aber es ist in der Tat ein besseres Spiel, obwohl es in mehreren Bereichen enttäuscht, in denen sie so viel mehr hätten tun können. Und ja, die Mikrotransaktionen sind ein großes No-No für uns. Wie wir auf dem letzten Spiel von HB Studios zitiert wurden - dies ist das beste Golfspiel da draußen, bis zum nächsten.