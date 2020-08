You're watching Werben

Seit EA sich nach der Veröffentlichung von Rory McIlroy PGA Tour 2015 aus dem Golfspielmarkt zurückgezogen hat, sind die HB Studios der Platzhirsch des Genres. Kurz vor der Veröffentlichung des dritten Teils ihrer Reihe - The Golf Club 2019 Featuring PGA Tour - wurde 2K Sports zum Publisher. Es war nicht mehr genug Zeit, um wirklich Einfluss auf das fertige Produkt zu nehmen, aber jetzt - zwei Jahre später - bekommen wir ein neues Golfspiel von diesem Studio: PGA Tour 2K21.

Ich selbst habe die The-Golf-Club-Spiele mehr gezockt, als die guten alten Tiger-Woods-Games und das sagt einiges aus, denn die CDs haben sich wirklich häufig in meiner Playstation 2 gedreht. Die Games von HB Studio waren eher Simulationen, während die von EA doch deutliche Arcade-Einflüsse hatten. Mit dem Einstieg von 2K Sport hatten viele Fans die Sorge, dass ihre Lieblingsreihe ebenfalls in eine solche Richtung driften könnte, doch ich bin sehr froh euch berichten zu können, dass das insgesamt nicht der Fall ist - obwohl diese Entwicklung bei einigen Aspekten des Titels durchaus bemerkbar ist. Im Kern ist das hier noch immer eine Simulation und das Spiel ist herausfordernder als je zuvor. HB Studios und 2K Sports haben also einen Weg gefunden, um das Game für Casual- und Hardcore-Zocker reizvoll zu gestalten. Aber fangen wir doch von vorne an.

Die Partnerschaft mit PGA Tour kam für The Golf Club 2019 sehr spät und brachte den Spielern nur ein paar offizielle Plätze ein. PGA Tour 2K21 geht einen Schritt weiter, denn wir können im verbesserten Karrieremodus gegen zwölf PGA-Profis antreten und es wurden weitere offizielle Golfplätze hinzugefügt. Die Ranglisten der PGA Tour im Karrieremodus wurden mit realen Spielernamen gefüllt, allerdings fehlen ein paar Namen, darunter Tiger Woods, Rory McIlroy, Phil Mickelson, Viktor Hovland, und Collin Morikawa. Es gibt keine Option mit der wir die Spielernamen editieren können, aber vielleicht wird ja noch ein Update nachgereicht.

Der Karrieremodus wurde ebenfalls weiter ausgebaut, zum Beispiel sind die Abschlagszeiten während der Events über vier Runden auf dem neuesten Stands (die führenden Spieler schlagen jetzt in Runde 3 und 4 als letztes ab). Der Schwierigkeitsgrad kann den eigenen Wünschen angepasst werden, wir haben auch Einfluss auf die Treffsicherheit der Gegner und können das Spielniveau an unterschiedliche Bedingungen anpassen. Wir dürfen außerdem entscheiden, ob unsere Gegner von Runde zu Runde besser werden, ob sie von Event zu Event konstante Leistungen liefern sollen oder wie groß die Chance ist, dass sie überhaupt in den Events antreten. Das macht den Karrieremodus mit seinen zusätzlichen Sponsorenanforderungen und den zwölf enthaltenen PGA-Rivalen noch mal wesentlich reizvoller. Auch die Statistiken wurden überarbeitet und scheinen jetzt sehr genau zu sein, soweit ich das nach zwei Saisons beurteilen kann.

Die Präsentation der Turniere im Karrieremodus wurde nicht nur grafisch überarbeitet, es gibt auch ein neues Kommentatorenteam. John McCarthy gibt uns auf dem Platz immer mal wieder Einblicke, während Luke Elvy und Rich Beem in der Kommentatorenkabine sitzen und das größere Bild im Blick haben. Sie sind ein frischer Neuzugang, dürften sich aber gerne wiederholen, wie wir das aus eigentlich allen anderen Sportspielen kennen. Manche ihrer Kommentare sind lustig, aber natürlich nicht, wenn wir sie zum sechsten oder siebten Mal hören. Im Rest des Spiels übernimmt immer noch John McCarthy die Führung, er ist schließlich nicht umsonst die Stimme hinter The Golf Club.

Die Entwickler haben sich dazu entschieden, den Modus „Offline Societies" aus PGA Tour 2K21 zu entfernen, vermutlich hält man den Karrieremodus für gut genug oder wollte das Feature hervorheben. Ihr könnt als Ersatz aber natürlich auch einfach eine private Online-Society gründen und dort alleine spielen. Merkwürdigerweise gibt es auch kein Crossplay, obwohl sich dieser Sport dazu wirklich anbietet. Ach und eure Resultate müsst ihr mithilfe von Drittanbieter-Seiten teilen, was einfach albern ist.

Die Animationen der Golfer haben sich auch kaum verändert, doch dafür ist der Sound auf dem Platz dank des chilligen Soundtracks so gut wie früher.

Beim letzten Ableger gab es große Unterschiede zwischen den unterschiedlichen Plattformen und das scheint zumindest ein stückweit leider immer noch so zu sein. Ich konnte während meines Tests nur die PS4-Version spielen, habe meine Eindrücke aber mit Gameplay aus der PC-Version verglichen und komme deshalb zu diesem Urteil. Die Menüs im PC sehen zum Beispiel unterschiedlich aus, doch das Gameplay scheint sich einander angeglichen zu haben. In der Vergangenheit haben die Playstation-Spieler einen unfairen Vorteil in den Online-Turnieren, wie etwa der TGC Tour, gehabt. Das scheint aber der Vergangenheit anzugehören.

Wie bereits erwähnt hat PGA Tour 2K21 einen Weg gefunden, für alle Spielertypen zugänglich zu bleiben. Den Casual-Gamern steht eine Reihe an unterstützenden Optionen zur Verfügung: Es gibt Presets, die bei der Suche nach den richtigen Einstellungen helfen, aber ihr könnt euch auch tief in die Einstellungen eingraben und jeden Aspekt selbst festlegen. Beispielsweise könnt ihr festlegen, ob Wind und Unebenheiten im Gelände eine Rolle spielen sollen. Das macht das Spiel für diejenigen zugänglich, die einfach bei einer gemütlichen Runde Golf entspannen wollen, es bietet gleichzeitig aber auch den Simulationfans die nötige Herausforderung. Auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad ist das Game echt eine harte Nuss. Ach, übrigens ist der Backspin mit PGA Tour 2K21 wieder zurück. Das Feature wurde beim Vorgänger schmerzlich vermisst.

Grafik und Sound unterscheiden sich beim neuen Spiel kaum vom Vorgänger. Es gibt hier und da ein paar Verbesserungen, was insbesondere beim Gras bemerkbar wird, aber generell ist die Grafik schon in Ordnung. Das Publikum zeigt sich von unseren Fähigkeiten unbeeindruckt und wird zum Geist, wenn sich ihnen ein Ball nähert. Die Animationen der Golfer haben sich auch kaum verändert, doch dafür ist der Sound auf dem Platz dank des chilligen Soundtracks so gut wie früher. Vor der Veröffentlichung gab es Bedenken, dass 2K ein paar Pay-to-Win-Elemente einführen könnte, wie wir das aus der NBA-2K-Reihe kennen. Das ist aber glücklicherweise nicht passiert.

Der Editor für die Golfplätze ist ebenfalls überarbeitet worden. Dieses Feature ist vermutlich der Grund, warum die The-Golf-Club-Spiele einen längeren Atem haben, als die meisten anderen Sport-Games. Die Menge an von Spielern erstellten Plätzen gibt uns die Möglichkeit, jeden Tag auf einen anderen Platz zu spielen. Die Objekte waren früher an ein bestimmtes Thema gebunden, jetzt haben wir Zugriff auf die komplette Bandbreite, was völlig neue Möglichkeiten eröffnet. Zusammen mit den vielen frischen Elementen und der Möglichkeit schnell und einfach Texturen übereinanderzulegen, dürfte für ein paar großartige Kreationen der talentierten Community gesorgt sein.

Es gibt viele Pluspunkte, aber das Spiel hat auch so seine Fehler. Mir ist der Golfball unzählige Male langsam in den Sandbunker gerollt und hatte einen Lie von 70 bis 80 Prozent. Außerdem gab es Gelegenheiten, bei denen der Ball deutlich im schweren Rough lag, aber trotzdem noch 60 Prozent Lie hatte. Das Platzierungssystem, wenn der Ball beispielsweise im Wasser gelandet ist, wurde verbessert, ist aber immer noch nicht perfekt. Der Splash-Shot ist gut, um den Golfball aus den Bunkern der grünen Seiten zu bekommen, aber zusammen mit den Pitch- und Flop-Shots ist die Herausforderung nicht mehr so groß - selbst mit der seltsamen Entscheidung den Punch-Shot herauszunehmen, der im Golf heutzutage ja recht üblich ist.

Insgesamt ist PGA Tour 2K21 trotz all meinem Gemecker ein sehr tolles Spiel geworden, ganz ohne Zweifel. Es wird Spielern gefallen, die sich einfach entspannen wollen, genauso wie all denen, die eine knallharte Simulation suchen. Das könnte potentiell für eine größere Fanbasis sorgen. Mit den Neuheiten im Karrieremodus, den Verbesserungen beim allgemeinen Gameplay und dank den neuen, lizensierten Spielern und Plätzen ist der Titel weiterhin das beste Golfspiel auf dem Markt. Vermutlich wird es das auch noch eine Zeitlang bleiben, zumindest bis der nächste Teil erscheint.

