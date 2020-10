PGA Tour 2K21 erhöht den Wetteinsatz mit kostspieliger Beute

PGA Tour 2K21 hat am Freitag neue Kleidungsoptionen von namhaften Marken bekommen, darunter Adidas und Ralph Lauren. Das "Highlight" dieses neuen Updates war jedoch die Einführung von zwei weiteren Spielmodi: Quick Match und High Rollers. Das schnelle Spiel ermöglicht Freundschaftsspiele zwischen zwei bis vier Spielern, doch High Rollers ist etwas komplizierter.

In diesem Eins-gegen-Eins-Modus müssen die beiden Kontrahenten einige ihrer kosmetischen Gegenstände ablegen, die am Ende des Matchs an den Gewinner gehen. Die einmalige Teilnahme an diesem riskanten Spielmodus erfordert neben dem Kleidungsstück 1.500 Spielmünzen. Die Währung kann man zwar während des normalen Spiels freischalten, man kann sie aber auch für echtes Geld kaufen (im In-Game-Shop kosten 1.100 Münzen 10 Euro). Und am Ende verliert ihr dann vielleicht noch eines eurer teuren Polohemden...