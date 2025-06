Petra wechselt zu G2 Gozen, nachdem sie eine Zeit lang nicht aktiv war

HQ

G2 Gozen befand sich in letzter Zeit in turbulenten Gewässern, da die Damen-Division Valorant für G2 Esports vor einem Neuaufbau stand. Einige der Spielerinnen haben mit dem Gedanken gespielt, woanders hinzugehen, wenn auch selbst wenn Michaela "mimi" Lintrup die Entscheidung getroffen hat, bis mindestens 2028 zu bleiben. Jetzt sieht es so aus, als müsste sich G2 Gozen keine Sorgen um einen seiner anderen Stars machen, da Petra "Petra" Stoker sich ebenfalls wieder für die Organisation engagiert hat.

Wir kennen das Ausmaß dieses Engagements noch nicht, da noch keine Vertragsinformationen in Umlauf gebracht werden. Was wir wissen, ist, dass Petra "zurück" ist und dass sie in die aktive Aufstellung zurückkehrt und Mathilde "Nelo" Beltoise auf die Bank wechselt.

Das Herz von G2 Gozen bleibt also intakt, alles weit vor Game Changers EMEA Stage 3 im Herbst.