Peter Safran von der DCU über Batgirl: "Dieser Film war nicht veröffentlichungsfähig"

HQ

Batgirl war letztes Jahr der letzte Schrei. Nach der Nachricht, dass der Film abgesetzt wurde, obwohl er gedreht wurde und weitgehend auf dem Weg ist, in die Kinos zu kommen, haben wir alle möglichen Informationen darüber gehört, was passiert ist, wobei viel von den Darstellern und Produktionsmitarbeitern kam, die sehr enttäuscht waren, diese Nachricht zu hören. Aber jetzt, da wir eine Vorstellung davon haben, wie James Gunns und Peter Safrans DC Universe aussehen wird, zumindest anfangs, hat letzterer den Batgirl-Film angesprochen.

Im Gespräch mit Variety sagte Safran: "Batgirl ist ein Charakter, den wir unweigerlich in unsere Geschichte aufnehmen werden. An der Batgirl-Front geht es nicht darum, dass der Film spät abgesetzt wird. Ich habe den Film gesehen, und es gibt viele unglaublich talentierte Leute vor und hinter der Kamera in diesem Film. Aber dieser Film war nicht veröffentlichungsfähig, und das passiert manchmal. Dieser Film war nicht veröffentlichungsfähig."

Safran fuhr noch ein wenig fort und begrüßte die Entscheidung der Führungskräfte, den Film zu einem so späten Zeitpunkt in seiner Produktion fallen zu lassen.

"Ich denke tatsächlich, dass [Präsident und CEO von Warner Bros. Discovery David] Zaslav und das Team eine sehr mutige und mutige Entscheidung getroffen haben, es abzusagen, weil es DC geschadet hätte. Es hätte den Beteiligten geschadet."

Unnötig zu sagen, dass es den Film wirklich nicht in ein gutes Licht rückt, und obwohl es ein wenig hart erscheinen mag, den Film auf diese Weise zu beschreiben, ist das Letzte, was DC braucht, ein weiteres enttäuschendes Projekt oder ein weiterer Kassenflop - besonders nachdem Black Adam in den Kinos selbst nicht allzu gut abgeschnitten hat.