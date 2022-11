Peter Molyneux will "Götterspiele mehr erforschen", modernes Setting "wäre faszinierend"

HQ

Obwohl seine Anwesenheit auf Gamelabs erstem European Video Games Summit auf Teneriffa am Wochenende absolut privat sein sollte, um die Herausforderungen der Branche auf diesem Kontinent durch Treffen mit BCD mit anderen Top-Schauspielern und einigen legendären Namen anzugehen, war Peter Molyneux froh, eine Pause zu nutzen, um sich mit den anwesenden Journalisten zusammenzusetzen, um verschiedene Dinge über Europas Talent und Entwicklung zu sprechen. Aber auch über einige seiner bekannten genreprägenden Ideen.

"Ich würde gerne sehen, wie das Götterspiel-Genre weitergeht, aufblüht und wächst", antwortete Molyneux Gamereactor auf die Frage, wie er sich diese spezifischen Simulationsspiele in Zukunft vorstellen kann, entweder von ihm oder anderen Entwicklern. "Für mich geht es darum, dass du als Spieler ein System beeinflussst. Nun, wissen Sie, die Art und Weise, wie ich es erforscht habe, ist, dass Sie eine kleine Welt mit kleinen Leuten in Populous beeinflusst haben, und das entwickelte sich zu Black & White, wo Sie eine Kreatur beeinflussten und eine Kreatur wachsen ließen. Und das ist der Kern dessen, was ich denke, dass Gottspiele sind. Anstatt etwas absolut zu kontrollieren, lässt man den Spieler wachsen und etwas aufbauen und die Konsequenzen seiner Handlungen sehen. Und ich würde das gerne mehr erforschen, und ich würde es lieben, wenn andere Leute das mehr erforschen würden. Nicht nur eine Sache, bei der es um kleine Leute geht, die über einen Planeten rennen, es kann eine Gruppe von Menschen beeinflussen, es könnte die moderne Welt beeinflussen, das wäre faszinierend zu sehen, was die Leute tun. "

Während es gut ist, eine Videospiellegende zu sehen, die Interesse daran zeigt, das von ihm im Grunde definierte Genre zu erweitern, sollten wir nicht vergessen, dass dasselbe vor einem Jahrzehnt mit Molyneux's Godus hätte passieren können, einem Projekt, das die neue Referenz in Gottspielen werden sollte, die letztendlich Versprechen unerfüllt ließen, Entwickler frustriert und Kickstarter-Unterstützer sich getäuscht fühlten.

