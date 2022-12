Peter Molyneux will, dass Freiheit ein wichtiger Teil der Zukunft bleibt Fable

HQ

Es gibt sicherlich nur wenige Exponenten in der Videospielindustrie, die mit einem solchen Wissen sprechen wie Peter Molyneux. Der bekannte erfahrene britische Entwickler hat seine Vision zum aktuellen Stand der Branche dargelegt und spricht mit solcher Leidenschaft darüber, dass es schwierig ist, sich nicht zu infizieren. Und obwohl einige seiner Projekte kein zufriedenstellendes Ergebnis hatten, werden wir seinen Namen immer in einer seiner berühmtesten Serien und Referenzen in Xbox, Fable, brennen lassen.

Während des letzten europäischen Gamelab-Gipfels auf Teneriffa setzte sich Molyneux mit den anwesenden Journalisten zusammen und sprach unter anderem (wie sein Wunsch nach Gottspielen, einem Genre, das er mitaufgebaut hat, um wieder in den Vordergrund zu rücken) über seine Wünsche für die neuen Fable, die Playground Games und Xbox ohne seine Beteiligung entwickeln.

"Ich hatte keine Rolle, und ich denke, das ist in gewisser Weise ziemlich gesund ... Ich meine, ein Teil von mir ist traurig, weil ich die Fable-Welt liebe, ich liebe die Umgebung, die wir geschaffen haben. Es gibt so viele Ideen, die du hast, um diese Welt zu entwickeln. Ein Teil von mir denkt das. Aber ein anderer Teil von mir denkt... Diese Entwickler sollten sie selbst machen. Es sollte da sein, ihre Leidenschaft, ihre Liebe, ihr Sinn für Wunder.

Für mich hoffe ich, dass Fable 4, oder wie auch immer sie es nennen, wenn es herauskommt, dieses Gefühl der Freiheit behält, nicht nur in der Welt, sondern auch in dem, was dein Charakter dir erlaubt, den Weg, das zu sein, was du sein willst, und diesen Sinn für Humor."

Im Moment ist das Veröffentlichungsfenster für dieses neue Fable unbekannt und wir haben bis heute noch nicht viele Details darüber, aber hoffentlich werden Microsoft und Xbox Game Studios im Jahr 2023 neue Details darüber geben.

Vielleicht bei dieser Veranstaltung, die Gerüchten zufolge Anfang nächsten Jahres stattfinden soll?