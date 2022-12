Peter Molyneux über den Zustand der Branche heute: "Europa sollte die Heimat von Videospielen sein".

HQ

Während seiner Zeit im Gamelab Tenerife reflektierte Peter Molyneux über seine Arbeit und seine Hoffnungen für das neue Fable sowie über die Rolle des NFT in der Zukunft der Branche. Vor allem aber ging Molyneux nach Teneriffa, um mit Unternehmen, Studios und Mitgliedern der Branche zusammenzuarbeiten, um eine gemeinsame Strategie zu entwickeln, um auf globaler Ebene zu konkurrieren und europäische Videospiele an Wert zu gewinnen.

Er tat dies vor den anwesenden Journalisten, darunter Gamereactor, und betonte, dass der Ursprung der Videospiele in Europa liegt und dass Europa "die Heimat der Videospiele sein sollte":

"Das erste ist, dass wir über die Probleme sprechen, über die Finanzierung von Entwicklungsstudios mit Talenten. Wie bringt man Talent zu Menschen? Wie bringt man Kinder dazu, in der Spieleindustrie arbeiten zu wollen? Wie kann man Kinder dazu bringen, zu erkennen, dass es nicht nur die ganze Zeit Spiele spielt? (...) Für mich ist das größte Problem, dass Europa die Heimat von Spielen sein sollte. Ich mache mir Sorgen, dass es vielleicht nicht so sehr die Heimat von Spielen ist. Es ist mehr in Amerika, mehr in China, mehr in Japan. Und an diesen Tagen müssen wir zusammenkommen und es zur Heimat der Spiele machen."

Und er ging noch weiter und sprach über die Stärken, die in Bezug auf unsere Arbeitsweise und die Talente in unseren Grenzen verbessert werden müssen:

"Sie (Europa) müssen viel mehr Risiken in Bezug auf das Spieldesign eingehen. (...) Wenn sie eine Idee haben, müssen sie diese Idee nutzen und sicherstellen, dass diese Idee immer noch von Europa gehalten wird."

Schließlich schlug Molyneux vor, dass es ein wenig mehr Stolz geben sollte, wenn ein Spiel veröffentlicht wird (sei es spanisch, britisch, portugiesisch oder ein anderes Herkunftsland) und "den Ursprung eines Spiels mehr feiern".