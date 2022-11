Persona-Serie erreicht 15,5 Millionen verkaufte Exemplare

HQ

Sega Sammy hat seinen Jahresbericht vorgestellt, wobei das Jahr am letzten Märztag endet, und es gibt alle möglichen Zahlen zu allem, von Pachinko bis Spielzeug. Aber am interessantesten für uns sind natürlich die Gaming-Zahlen.

Sie zeigen, dass die Persona-Serie seit dem Vorjahr eine weitere halbe Million Exemplare verkauft hat und nun auf 15,5 Millionen angestiegen ist. Das sind jedoch weniger als drei ihrer anderen größten Serien. Shin Megami Tensei ist jetzt bis zu 19 Millionen Exemplare verkauft, 1,3 Millionen mehr als im Vorjahr. Football Manager verkaufte im Laufe des Jahres eine Million Exemplare und hat nun 25 Millionen verkaufte Exemplare erreicht. Alle drei liegen jedoch weit hinter der Total War-Serie, die jetzt bei 40,4 Millionen verkauften Exemplaren liegt, ein Plus von 2,6 Millionen.

Was die Persona-Serie betrifft, so ist es der fünfte Teil der Serie, der der eigentliche Verkaufsschlager ist. Persona 5 (zusammen mit Persona 5: Dancing in Starlight, Persona 5 Royal und Persona 5 Strikers) macht mit 7,22 Millionen Exemplaren 46,6% des Gesamtverkaufs der Serie aus. 77% dieser Verkäufe entfallen auf Menschen außerhalb Japans.