Personalisierung, Bosse und Kätzchen im neuen Gameplay von No More Heroes 3

Im August wird No More Heroes 3 auf der Nintendo Switch erscheinen, doch das neue Actionspiel von Goichi Suda haben wir erst diese Woche ausführlicher sehen können. Das japanische Team konnte im Nachgang an die E3 ein paar Eindrücke aus Travis' neuem Abenteuer präsentieren und 20 Minuten Gameplay auf dem "E3 2021 Treehouse"-Livestream ausstrahlen.

Zwischen Witzen und dem gewohnten Schabernack von Travis, der immer wieder versucht, die vierte Wand einzureißen, wollte uns Grasshopper Manufacture "Gold Joe" vorstellen. Dieser Bösewicht belegt aktuell Platz #9 im galaktischen Superhelden-Ranking und er wird zwischen Travis und seinem Ziel stehen, die oberste Position in der Tabelle zu erklimmen.

Bevor gekämpft wird, haben wir Travis zu Hause besucht. Der Antiheld wirft einen Blick in seinen Kleiderschrank, um die verfügbaren Kostüm- und Anpassungsoptionen zu demonstrieren. Die Japaner stellen sicher, dass der Held in jeder Situation eine gute Figur abgeben wird. Auch ein Minispiel mit unserer Katze Jeane konnten wir sehen.

Im Kampf selbst wurden Joy-Con-Features und eine besonderen Magnetmechanik hervorgehoben, die dem Gefecht eine merkwürdige Note verlieh. Gleichzeitig wurde daran erinnert, dass No More Heroes 3 viele von diesen einzigartigen Begegnungen aufweise, sobald Travis am 27. August mit einer ganzen Horde Außerirdischer zurückkehrt.