Persona 5 Royal: Atlus plant Bekanntgabe des Release-Termins

Atlus bereitet die Ankündigung der Enthüllung des westliches Release-Datums von Persona 5 Royal. Am 3. Dezember um 18:00 wollen sie bekanntgeben, wann das überarbeitete JRPG bei uns in den Läden stehen wird, schreibt der Publisher in gewohnt stilsicherer Manier auf seinem US-Twitter-Account:

"An alle Phantom-Thieves [...] im Westen:

Ihr habt zwölf Tage bis wir die Wahrheit von Persona 5 Royal ein für alle Mal enthüllen."

Persona 5 Royal ist bereits seit Ende Oktober in Japan erhältlich und erweitert das Grundspiel mit neuen Figuren, Inhalten, Komfortfunktionen und Nebenaktivitäten. Im Laufe der Geschichte wird ein drittes Semester spielbar sein, das uns all diese Neuerungen einführt und letztlich in einem ausgefeilteren Ende des Hauptspiels mündet.