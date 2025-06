Perkz kündigt seinen Rücktritt vom Profi League of Legends an

HQ

Nach 10 Jahren an der Spitze des kompetitiven League of Legends hat Luka "Perkz" Perković seine Pläne bekannt gegeben, sich zurückzuziehen und den Esport zu verlassen. Wie in einem Video in den sozialen Medien zu sehen ist, nennt Perkz den Grund dafür den Beginn des nächsten Kapitels seines Lebens, zu dem auch die Vaterschaft gehören wird.

Es sollte gesagt werden, dass, während Perkz Anfang des Jahres an ein Team gebunden war, er in der unteren Liga NLC antrat, nachdem er letztes Jahr die LEC nach einem Abstecher zu Team Heretics verlassen hatte. Davor war Perkz vor allem für seine Zeit bei G2 Esports bekannt, und auch Cloud9 und Team Vitality.