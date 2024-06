Pepsi und LG nehmen als Partner am Esports World Cup teil

HQ

Die Esports World Cup erweitert ihre Partnerliste, indem sie sowohl Pepsi als auch LG anzapft. Die beiden werden Fan-Erlebnisse bieten und dabei helfen, den Wettbewerb auf dem führenden Festival während seiner Dauer im Juli und August zu unterstützen.

Für Pepsi wird uns versprochen, dass ein Rockstar Bar geschaffen wird, in dem sich die Fans mit Erfrischungen stärken und sogar ein bisschen Karaoke spielen können, während das Team Falcons -Hauptquartier des EBR ebenfalls in Falcons HQ by Pepsi umbenannt wird.

In Bezug auf LG wird dies eine praktischere Partnerschaft sein, da der Technologiehersteller UltraGear-Monitore für den Wettbewerb zum Spielen bereitstellt und gleichzeitig die eine oder andere Lüfteraktivierung anbietet.

Die Esports World Cup beginnt am 3. Juli und endet am 25. August.