Peppa Pig: World Adventures hat eine seltsame Hommage an Königin Elizabeth II.

Peppa Pig: World Adventures ist vielleicht nicht der Ort, an dem man denken würde, eine Hommage an die verstorbene Königin Elizabeth II. zu sehen, aber die Entwickler haben trotzdem eine aufgenommen.

Wie der Streamer Ray Narvaez Jr. am fünften Tag von Peppa Pigs Abenteuern auf der ganzen Welt entdeckt hat, machen Sie einen Zwischenstopp in London und werden von Königin Elizabeth II. durch die Stadt geführt. Als ob das nicht schon seltsam genug wäre, planscht man nach einer Fahrt durch London in einem Doppeldeckerbus mit der Queen auf dem Trafalgar Square in ein paar Pfützen.

Dort, als die Familie Pig ihre Majestät zum Springen in Pfützen beglückwünscht, werden wir schwarz, um ein Standbild der verstorbenen Königin zu sehen, die mit Peppa Pig und einer Hommage darunter in eine Schlammpfütze springt.

Schauen Sie sich den Clip unten an und sehen Sie den Wahnsinn dieser zufälligen Hommage an den Monarchen.