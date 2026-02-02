People of Note enthüllt das vollständige Sprecherensemble und den Start der Nintendo Switch 2
Das kommende Musical-RPG wird durch Synchronsprecher aus Ghost of Yotei und Monster Hunter: Rise unterstützt.
People of Note, das kommende musikalische Rollenspiel von Iridium Studios und Annapurna Interactive, hat seine vollständige Sprecherbesetzung sowie eine Nintendo Switch 2-Version vorgestellt, die zusammen mit den PC-, Xbox Series X/S- und PS5-Versionen des Spiels erscheint.
Im neuen Trailer, den Sie unten sehen können, sehen wir, wie Protagonistin Cadence versucht, den Old-School-Rockstar Fret für ihre Band zu gewinnen. Cadence wird von Heather Gonzalez, einem Star aus Monster Hunter: Rise und Hyrule Warriors: Age of Imprisonment (wobei LEXXE ihre Gesangsstimme ist), während Fret von Jason Charles Miller dargestellt wird.
Erika Ishii, bekannt aus Ghost of Yotei, ist im Cast, neben Debra Wilson, Mansa "Wakil" Wakili, Marwan Salama, Alex Boniello, Joe Ziega, Griffin Burns, Erica Lindbeck, Sean Kenin Elias-Reyes und weiteren.
People of Note soll irgendwann im Jahr 2026 starten.