People Can Fly packt Fakten zur Outriders-Demo aus, Livestream begleitet das Programm

You're watching Werben

Ab dem 25. Februar wird eine Demo zum neuen Spiel von People Can Fly bereitstehen - Outriders - und darüber will Square Enix die Entwickler diese Woche noch einmal ausführlich sprechen lassen. Schon vor ein paar Tagen haben die etliche nützliche und unnütze Fakten zur Natur und dem Umfang dieser Anspielaktion aufbereitet, um einige Ungereimtheiten aus der Welt zu schaffen.

Auf diese Weise stellen sie zum Beispiel sicher, dass die Leute den Unterschied zwischen einer permanent verfügbaren Demo und einem kurzfristig verfügbaren Beta-Test kennen und sich darüber im Klaren sind, dass die Fortschritte eurer Spielzeit für die Zukunft auf den Servern von Square Enix gespeichert werden. Benutzen könnt ihr diese Datei aber nur, wenn ihr später auf der gleichen Plattform weiterspielt. Die Testversion steht allen Interessenten auf PC, Playstation 4/5 und Xbox One/Series zur Verfügung - nur Stadia-Nutzer gehen leer aus.

Crossplay wird unterstützt, allerdings befindet sich Outriders weiterhin in der Entwicklung und deshalb solltet ihr damit rechnen, auf Spielfehler und Bugs zu stoßen. Ihr benötigt je nach Plattform etwas über 20 Gigabyte an Speicher und solltet beachten, dass ihr nur bis Level 7 spielen könnt. In der Demo wird das Tutorial und das "Eröffnungs-Kapitel" spielbar sein, es ist also ein Vorgeschmack auf die eigentliche Action. Am Mittwoch, dem 24. Februar, um 18:00 Uhr wird Square Enix das alles noch einmal in einem Livestream durchkauen.