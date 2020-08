People Can Fly entwickelt ehrgeiziges AAA-Actionspiel

People Can Fly gab diese Woche überraschend bekannt, dass sie mehrere Eisen im Feuer haben. Neben dem großen Actionspiel Outriders werkelt das Studio eigenen Aussagen zufolge an einem AAA-Projekt für die nächste Konsolengeneration, PC-Plattformen und Streaming-Dienste. Im Moment gibt es keine konkreten Details über das Spiel, doch sie nennen ihr Action-Adventure "ehrgeizig und innovativ". In der Ankündigung verrät die Produktionsfirma, die uns Bulletstorm gebracht hat, dass das Projekt von Game Director David Grijns und dem Creative Director Roland Lesterlin aus dem New Yorker Büro geleitet wird. Die Abteilungen in Warschau, Rzeszów und Newcastle seien aber ebenfalls integriert. Mit der Produktion des neuen Spiels wird People Can Fly in den nächsten 12 bis 18 Monaten ihr amerikanisches Standbein erweitern. Derzeit werden auf der Webseite des Teams bereits mehrere neue Mitarbeiter gesucht.

