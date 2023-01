Pentiment's Narrative Designerin Zoe Franznick arbeitet jetzt mit Avowed

HQ

Obsidian Entertainment's Pentiment war letztes Jahr ein unerwarteter Hit bei Kritikern und Spielern gleichermaßen, die die gut geschriebene und realistische mittelalterliche Geschichte schätzten, alles verpackt in einer wunderschönen historischen Präsentation. Das Spiel wurde von einem kleinen Team von 13 Personen entwickelt, von denen eine die Narrative Designerin Zoe Franznick war.

Jetzt hat eine aufmerksame Twitter-Nutzerin festgestellt, dass sie seit der Veröffentlichung von Pentiment weitergezogen ist, und heute arbeitet sie laut ihrem LinkedIn-Profil an Avowed, dem Spiel, das einst als The Elder Scrolls-Herausforderer bezeichnet wurde (bevor Microsoft auch Eigentümer dieser Serie wurde). Insgesamt hat Avowed derzeit über zehn Narrative-Designer, was hoffentlich für eine reichhaltige Geschichte mit vielen Nebenquests und Aktivitäten sorgt.

Wann wir tatsächlich sehen werden, bleibt abzuwarten, es wurde vor fast drei Jahren als eines der ersten Spiele für die Xbox Series X angekündigt, aber seitdem haben wir nichts mehr gehört. Zoe Franznicks neue Aufgabe deutet jedoch darauf hin, dass die Arbeit fließt.

Neben Avowed arbeitet Obsidian Entertainment auch am Rollenspiel The Outer Worlds 2.