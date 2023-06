Pedro Pascal mag es, wenn Bo-Katan The Mandalorian übernimmt

HQ

Kürzlich wurde bekannt, dass Pedro Pascal in der dritten Staffel nicht wirklich The Mandalorian Anzug getragen hat, und es scheint, dass der Charakter selbst einen Schritt zurücktritt, zum Teil aufgrund von Pascals anderen Bemühungen wie Joel in The Last of Us.

Was bringt also die Zukunft? Es wurde bereits bestätigt, dass es in der Serie in Zukunft mehr um The Mandalorian Menschen gehen wird als nur um ihn. Und Pascal selbst ist ein Fan davon. In einem Interview mit Variety sagt Pascal, dass er dafür ist, dass Katee Sackhoff (in ihrer Paraderolle als Bo-Katan Kryze) ihn ersetzt.

"Ich denke, [der starke Fokus auf Bo-Katan] war insofern großartig, als er auch einen geliebten Charakter, der aus der Welt von Dave Filoni stammt, vollständig verwirklicht. Jeder erlebt die Aufregung, wenn [Bo-Katan] vorgestellt wird. Und sie ist knallhart und es ist ein perfektes Casting. Und ich bin ein großer Fanboy von Battlestar Galactica. Ich denke einfach, dass es perfekt war, dass wir die Figur treffen und sehen können, und sie kann in der zweiten Staffel coolen Scheiß machen. Und dann steht sie im dritten Teil im Mittelpunkt. Das ist es, was ich mir für den Charakter und als Fan von The Clone Wars wünschen würde."

Wie The Mandalorian in Zukunft aussehen wird, bleibt abzuwarten, aber was denkst du über die Idee, weniger Din Djarin und mehr Bo-Katan Kryze und andere Charaktere zu haben?