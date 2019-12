Pearl Abyss gewährt uns einen Einblick in Crimson Desert

Crimson Desert ist eines der MMO-Projekte, die bei Pearl Abyss derzeit parallel in Arbeit sind. Die Black-Desert-Online-Entwickler haben uns kürzlich eine Auswahl schicker Bilder geschickt, die uns mehr Eindrücke dieses nächsten Vorhabens aufzeigen. Crimson Desert war ursprünglich als Erweiterung von Black Desert vorgesehen, wurde jedoch abgekoppelt, weil sich das für das Team offenbar mehr lohnt. Die Geschichte sei mittlerweile jedoch angepasst, um Spieler auf frische Länder, Erzählungen und Charaktere einzulassen.

Macduff ist die Hauptfigur des Spiels und er führt eine Bande von Söldnern an, die durch Pywel reisen. Charakterbezogene Entscheidungen und Ausrüstung sollen die Spielerfahrung des MMO besonders machen, aber was genau das heißt ist weiterhin schleierhaft. Obwohl es sich hierbei um ein MMO handelt, verspricht Pearl Abyss Einzelspielerinhalte mit einer großen Kampagne. Die Mehrspielererfahrung werden die traditionelle MMO-Erfahrung von Black Desert Online widerspiegelt. 2020 soll das Vorhaben in seiner frühestmöglichen spielbaren Version auf dem PC starten, eine Veröffentlichung für Konsole ist ebenfalls vorgesehen.