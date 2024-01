Peacemaker 2 Skript scheint fast fertig zu sein

Geplant war, eine zweite Staffel der sehr lustigen Superhelden-Serie Peacemaker ziemlich kurz nach dem Ende der ersten Staffel im Jahr 2022 zu produzieren. Aber als der Schöpfer James Gunn plötzlich zum DC-Boss mit der Verantwortung wurde, das gesamte DC-Universum neu zu starten, musste die zweite StaffelPeacemaker verschoben werden.

In den letzten Monaten hat er jedoch an dem Drehbuch gearbeitet und seine Fortschritte immer wieder in den sozialen Medien geteilt. Und jetzt scheint es, als wäre Gunn fast fertig. Als ihn ein User auf Threads fragte, wie es mit den Scrips weitergeht, antwortete er: " Ich bin mitten in Episode 8, die ein Knaller ist."

Wir wissen zwar immer noch nicht, wie viele Episoden die zweite Staffel von Peacemaker haben wird, aber die erste Staffel umfasste acht Episoden, und wir gehen davon aus, dass wir auch für die zweite Staffel etwas Ähnliches erwarten können.

Hoffentlich kann die Produktion in nicht allzu ferner Zukunft beginnen, und wir gehen davon aus, dass wir nicht die einzigen sind, die sich darauf freuen, John Cena als titelgebender Superheld wieder Chaos anhaben zu sehen?