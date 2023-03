PC-Spezifikationen von The Last of Us: Part I angekündigt

HQ

Wenn alles nach Plan gelaufen wäre, hätten wir The Last of Us: Part I jetzt fast eine Woche lang auf dem PC gespielt, aber die Dinge haben sich letzten Monat geändert. Wir sind jetzt jedoch nur noch 19 Tage von der Veröffentlichung entfernt, also ist es Zeit, sich vorzubereiten.

Naughty Dog hat beschlossen, den Start mit der Ankündigung der PC-Spezifikation von The Last of Us: Part I zu beginnen. Der Zwinger hat uns vier verschiedene Alternativen gegeben. Dies macht deutlich, dass Sie nicht den stärksten PC der Welt benötigen, um nur das erstaunliche Spiel auszuführen, aber Sie müssen in den letzten Jahren etwas Geld ausgegeben haben, um es voll auszunutzen. Was überraschender sein könnte, ist, dass Sie 100 GB SSD-Speicherplatz benötigen, um es überhaupt zu spielen, egal was passiert. Werfen Sie einen Blick auf alle PC-Spezifikationen und erhalten Sie einen Vorgeschmack auf das, was Sie im Trailer unten erwartet.