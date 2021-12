PC-Port von Final Fantasy VII: Remake Intergrade startet nächste Woche

HQ

Am 16. Dezember werden PC-Spieler die PS5-Version von Final Fantasy VII: Remake Intergrade im Epic Games Store kaufen können. Square Enix kündigte den Port der erweiterten Spielversion von FF7R in der Nacht auf den Game Awards an. Neben dem ersten Teil des Remakes vom Originalspiel aus dem Jahre 1997 gibt es das DLC "Episode Intermission", das euch den Charakter Yuffie Kisaragi spielen lässt. Sie untersucht verborgene Geschehnisse in der Shinra-Corporation, während Cloud Strife und Co. ihre eigene Geschichte erleben. Technische Details zum Port fehlen bislang.