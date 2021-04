PC Enhanced Edition von Metro Exodus erscheint Anfang Mai

You're watching Werben

Im Februar teilten uns 4A Games mit, dass sie die PC-Version von Metro Exodus in einer noch ausgefeilteren Version ausliefern wollen. Der voraussichtliche Starttermin im Frühjahr dieses Jahres wurde nun konkretisiert, denn in einem Beitrag auf der offiziellen Webseite des Spiels wird der 6. Mai als Erscheinungstag genannt. Die Entwickler betonen, dass alle Besitzer einer PC-Version von Metro Exodus im Epic Games Store, bei GOG, im Microsoft Store oder auf Steam die neue Spielversion kostenlos erhalten werden.

Was sich in der PC Enhanced Edition konkret ändert, hängt mit Raytracing-Technologien zusammen. Das Spiel wird als separate Anwendung in eure Bibliothek wandern, weil es deutlich höhere Systemanforderungen voraussetzt. Diese Ausgabe von Metro Exodus setzt leistungsstarke Grafikkarten und knapp 70 GB an Speicher voraus. Viele Fragen zum Upgrade-Vorgang und der Version an sich, klärt das Entwicklerteam in einem FAQ-Beitrag.