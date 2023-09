Payday 3 beschreibt seine ersten vier DLCs

HQ

Payday 3 hat gerade seine Content-Roadmap vorgestellt, die sich vom Winter 2023 bis zum Herbst oder Herbst 2024 erstreckt. In dieser Roadmap haben wir die Namen und Bilder für 4 kommende DLCs erhalten, die voraussichtlich in den Monaten nach der Veröffentlichung des Spiels veröffentlicht werden.

Der erste DLC heißt Syntax Error und scheint so wie es aussieht, etwas mit einem Serverraum zu tun zu haben. Vielleicht stehlen wir dieses Mal eher Daten als Bargeld. Als nächstes ist Boys in Blue an der Reihe. Aus dem Titel und dem Donut im Bild geht hervor, dass es sich um die Polizei handeln wird.

Als nächstes kommt das Land der Freien. Dieser ist etwas lockerer in Bezug auf das, was es sein könnte, aber es wird wahrscheinlich zumindest ein cooler Raubüberfall sein. Schließlich gibt es noch Fear and Greed, das uns einen dunkleren Ton verleiht.

Neben den vier Haupt-DLCs erhalten wir das ganze Jahr über auch kosmetische Gegenstände, saisonale Events, mehr Charaktere und andere Extras, um uns bei Laune zu halten, wenn wir überfallen.

Payday 3 erscheint am 21. September 2023 für PS5, Xbox Series X/S und PC.