Paul Phoenix bekommt seine Haare nicht mehr in Tekken 8

Tekken 8 enthüllt weiterhin seine Reihe von Kämpfern für das neue Iron Fist-Turnier und bringt den alten Ruhm der Serie aus der Vergangenheit zurück, mit einem komplett überarbeiteten Look and Feel, Grafiken der nächsten Generation, aber auch viel Humor.

Zumindest ist es das, was man aus dem neuesten Clip erkennen kann, den Bandai Namco über das Spiel veröffentlicht hat, mit dem steifen, blonden Rebellen-Biker Paul Phoenix, einem der beliebtesten (und gefürchtetsten) Charaktere der gesamten Tekken-Serie. Der ultramächtige Schlagkämpfer wird zum achten Hauptteil der Serie zurückkehren, aber die Jahre sind nicht vorbei, und er hat beschlossen, von einer steifen, himmelhohen Frisur zu langen Fransen zu wechseln, die zur Seite fallen. Dies hat zu einer Reihe von Witzen auf Twitter geführt, unter anderem vom offiziellen Twitter-Account des Spiels.

Trotz seines Aussehens scheint Paul immer noch in guter Form zu sein, wenn man die Anzahl der Schläge und Knie betrachtet, die er auf seine Gegner wirft. Wir erinnern uns sicherlich an den Kämpfer als eine unserer klaren Entscheidungen, wenn wir in Gesellschaft spielen.

Gefällt Ihnen der neue Paul Phoenix?