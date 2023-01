Paul Mescal wird Hauptrolle in Gladiator-Fortsetzung

Paul Mescal, bekannt für seine Rollen in Normal People und Aftersun, wurde als Hauptdarsteller in Ridley Scotts Gladiator 2 besetzt. Der erste Gladiator-Film wurde im Jahr 2000 veröffentlicht und verdiente fast eine halbe Million Dollar an der Kinokasse und 5 Oscar-Gewinne.

Die Geschichte folgt Lucius, dem Neffen von Joaquin Phoenix' Charakter im ersten Film, der jetzt anscheinend ein großer Fan von Russel Crowes Maximus ist. Abgesehen von diesem Setup sind die Details rund um den Film leicht.

Doch wie Deadline berichtet, wissen wir, dass Mescal Lucius im kommenden Film spielen wird und Scotts Lieblingsschauspieler war, obwohl er sich mit vielen anderen großen Namen zusammensetzte.

Die Arbeiten an dem Projekt begannen angeblich im Jahr 2018, obwohl Ridley Scott die Idee schon lange vorher hatte. Paramount soll viel investieren, um sicherzustellen, dass dieser Film das Licht der Welt erblickt, obwohl das wahrscheinlich noch einige Jahre entfernt ist.