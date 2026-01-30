Paul Dano spricht endlich über den umstrittenen Tarantino-Fall

HQ

Letztes Jahr sprach Quentin Tarantino über seine Lieblingsfilme, als das Gespräch plötzlich auf There Will Be Blood und insbesondere auf Paul Danos ansonsten weithin gelobte Darstellung kam, obwohl er erst 23 Jahre alt war, als er die Rolle übernahm. Tarantino selbst war nicht nur unbeeindruckt, sondern machte auch einige ziemlich scharfe Bemerkungen über Dano, was unter Filmleuten in Hollywood relativ selten ist.

Tarantino sah sich fast unmittelbar nach seinen kontroversen Äußerungen Gegenwind ausgesetzt, und nun, mehrere Monate später, äußert sich Dano endlich zu der ganzen Angelegenheit. In einem Interview mit Variety sagt Dano, dass er das Gefühl hatte, viele Menschen hätten ihn verteidigt und er es daher nicht selbst tun müssen:

"Das war wirklich schön. Ich war auch unglaublich dankbar, dass die Welt für mich eingetreten ist, damit ich das nicht tun musste."

Darüber hinaus sagte er nicht viel mehr, und Tarantino selbst hat sich dazu nicht geäußert, obwohl er berüchtigt dafür ist, in solchen Situationen standhaft zu bleiben.