Patrick Stewart neckt mehr Professor X

Sir Patrick Stewart hat angedeutet, dass er nach seinem Auftritt in Doctor Strange in the Multiverse of Madness im letzten Jahr zu einer seiner ikonischsten Rollen, Professor X/Charles Xavier, zurückkehren könnte.

Im Gespräch mit Entertainment Tonight während der Premiere der dritten Staffel von Star Trek: Picard's wurde Stewart nach Marvel und Professor X gefragt, worauf er sagte, dass er und sein guter Freund Sir Ian McKellan (Magneto) mit ihren Rollen möglicherweise nicht fertig seien.

"Ich kann nicht sagen, was Charles' Zukunft möglicherweise bringen könnte." Stewart bemerkte, bevor er kurz darauf fortfuhr, als er nach dem Doctor Strange 2-Cameo gefragt wurde und ob McKellen gebeten wurde, auch zu erscheinen:

"Eigentlich lief es sehr gut. Er sagte so etwas wie ['Hey, ich hätte das getan!'], ja, das stimmt. Aber wir sind noch nicht fertig, Sir Ian und ich. Wir... Wir haben Pläne."

Würdest du gerne Stewart und McKellen als Professor X und Magneto wiedersehen? Vielleicht als eine Art Cameo in Deadpool 3, der anscheinend einer der ersten MCU-Filme sein wird, der sich wirklich um den X-Men dreht.