Paths to Madness ist das erste DLC für Disciples: Liberation

Nächste Woche Donnerstag, also am 24. März, wird das Strategie-Rollenspiel Disciples: Liberation ein kleines DLC bekommen. In "Paths to Madness" stecken vier weitere Elite-Einheiten, ebenso viele neue Waffen und Gebiete, sowie acht zusätzliche Aufgaben, mit denen ihr euch näher beschäftigen könnt.

Das Besondere an den neuen Einheiten ist die Tatsache, dass man sie erst bekämpfen muss, ehe man sie rekrutieren kann. Firma Studio beschreibt, dass sie fähige Verbündete abgeben, falls ihr sie in eure Truppe aufnehmt. Beim Abschluss der neuen Aufgaben erwartet euch noch eine kleine Belohnung und ihr dürft eure neuen besten Freunde natürlich auch im Mehrspielermodus verwenden.

Paths to Madness könnt ihr übrigens auch dann spielen, wenn ihr euer Abenteuer in Nevendaar bereits abgeschlossen habt. Laut den Entwicklern passt sich die Herausforderung des DLCs an euer Spielerlevel an, sodass ihr mit euren alten Speicherständen weiterspielen könnt, um die neuen Herausforderungen anzugehen.

Leider hat uns Kalypso Media den Preis dieses kostenpflichtigen Zusatzinhalts nicht verraten, aber das dürfte nur noch wenige Tage lang ein Geheimnis bleiben.